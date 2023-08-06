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    何澄輝：自認理性族群 資訊戰影響最深

    北美洲台灣人教授協會年會昨舉行論壇，「真相製造」作者劉致昕（左起）、成功大學電機系教授李忠憲與黑熊學院執行長何澄輝出席「認知作戰與真相製造」場次。（記者楊丞彧攝）

    北美洲台灣人教授協會年會昨舉行論壇，「真相製造」作者劉致昕（左起）、成功大學電機系教授李忠憲與黑熊學院執行長何澄輝出席「認知作戰與真相製造」場次。（記者楊丞彧攝）

    2023/08/06 05:30

    〔記者楊丞彧、蘇永耀／台北報導〕「北美洲台灣人教授協會」在台舉行年會，蔡英文總統錄影致詞表示，面對快速變動的國際情勢，台灣人民展現對民主、自由堅持，國際社會對台灣的支持也越來越強大。年會另舉辦系列論壇，針對明年大選，學者指中共將加強操縱「認知作戰」擾台；而台灣廿五歲至卅五歲中產階級最易受資訊戰影響，特別是自詡為中立、理性、客觀的族群。

    北美洲台灣人教授協會年會 聚焦認知作戰

    年會系列論壇中，關於「認知作戰與真相製造」場次，「真相製造」作者劉致昕指出，在俄羅斯發動全面入侵前一個月，社群網站動態其實就有許多留言在洗「烏克蘭境內需要普廷援助」，為判斷戰爭是否將爆發的明確訊號。

    劉致昕也分享，戰爭爆發第一天，當他電訪烏克蘭當地人時，對方突然問︰「你怎麼還有時間採訪？你們不是也被中國攻擊了？」讓他大感意外。他解釋，俄羅斯散播這則假訊息，是意圖說服烏克蘭人「美國分身乏術不會馳援」，藉以削弱其抵抗意志。

    打造有利開戰輿論環境 將是中國第一要務

    黑熊學院執行長何澄輝說，軍事作戰是爭奪地理空間與實際物資，認知作戰則是爭取「意志」。過去戰爭是「大軍未到、糧草先行」，現在變成「兵馬未動、輿論先行」，打造有利於開戰或進行政治攻勢的輿論環境，將是中國第一要務。

    何澄輝指出，在輿論戰上，會分成平時、開戰前與戰時三階段。平時操作的首要之務，在於透過陰謀論打破公信力並重建訊息管道。陰謀論不需過半民眾相信，只要有五％的人信了，就足以影響輿論。透過這五％的散播，逐步崩毀對原本政府與社會的公信力，並藉此重建新的訊息管道。

    對於易受影響族群，何澄輝說，廿五至卅五歲中產階級，特別是自詡為中立、理性、客觀的族群，最易受資訊戰影響。中國對台有「青年一代」與「基層一線」的方針。對中國而言，影響年輕人一旦成功，有機會能持續幾十年，比起影響年長者，「投資報酬率更高」。

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