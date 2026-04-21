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    首頁 > 政治

    「誤噴還滅證？」 中市六分局長丟辣椒水畫面被抓包

    2026/04/21 09:47 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓PO出台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。（圖擷取自臉書）

    網紅四叉貓PO出台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。（圖擷取自臉書）

    民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳疑似遭人噴灑辣椒水攻擊。昨日傳出案情大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水蓋子破裂試噴，才造成此次烏龍，當天民眾黨前往警局報案，「凶手」周俊銘就站在值班台前，卻未坦承誤噴的就是自己，因誤導辦案方向，遭記過拔官。對此網紅四叉貓PO出台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。

    四叉貓在臉書PO出柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時民眾黨直播畫面，可以看到畫面中周俊銘手拿一罐紅色的小罐子，將這個罐子拿到夜市垃圾桶丟掉。四叉貓在貼文中表示「台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。」四叉貓在貼文留言處質疑「警方記者會秀出的證物應該只是示意樣品吧？原本的已經丟進垃圾桶收走了。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「哇塞，現在都是這樣辦（犯）案的」、「警配的辣椒水怎麼可丟垃圾桶，既是配備，不論有沒有用或損壞都得繳回，這個人真的是分局長的資歷嗎？難怪會被拿來當犧牲品」、「所以兩個騎機車的到底在哪裡」、「盧秀燕還在裝死？」。

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