馬英九基金會多次聲明 蕭旭岑質疑：是幾分之幾的馬英九？

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，並多次以「第一人稱」發布聲明，昨更要求兩人不要在媒體散佈貶損他的言論。蕭旭岑今接受「千秋萬事」節目直言，他不太確定現在基金會每天發的聲明「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」。

蕭旭岑表示，馬英九基金會的風波已經一個多月了，他希望儘速接受董事會調查小組的約談，趕快讓真相早日釐清，讓他的清白能夠趕快讓全國的朋友知道。而董事會已經決議希望各方不要再有什麼訊息傳出去，就讓董事會來檢視各項的資訊跟資料來做判斷。蕭強調，他其實不太談這件事情了，每次都是被迫。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑提到，昨天馬英九的基金會聲明提到，希望他或王光慈不要再去透過媒體散佈貶損基金會或馬英九的言論，「事實上我都沒有」，但最近基金會顧問廖繼斌也不可能是他叫廖出來講的。他尊重董事會調查小組，「我也不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」。

蕭旭岑說，這麼多年來馬前總統一直訓誡著他，強調程序正義，以及對體制、對法律、規章的尊重非常重要，這就是正義的本身。但不知道為什麼最近許多基金會的訊息或是說法，其實不管是基金會的內規還是財團法人法，「有許多大家覺得很不太像馬前總統的地方」，就趕快讓這件事情進入司法程序調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法