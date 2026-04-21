直擊！台中垃圾車「餿水倒水溝」 整條街臭爆畫面曝光

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads）

台中市去年爆發非洲豬瘟，引發廚餘之亂至今，民眾昨天目擊台中市環保局垃圾車竟然直接將廚餘倒入北屯區路邊排水溝，該車清潔隊員竟稱「（廚餘）桶子滿了不知道怎麼辦、才會找地方處理」，整條道路臭味四溢，讓民眾氣炸，拍下影片PO上社群平台「threads」，網友也大罵「太噁心了吧！廚餘倒水溝」、「選錯市長，環保局會變成偷倒餿水局！」

民眾路過目擊指出，這台垃圾車直接找一條比較沒人經過的水溝倒餿水廚餘，看到剛好要開走，滿地都是噁心的餿水廚餘，噁臭不堪，才下車拍攝，並立刻去追垃圾車，對方被攔下後一直道歉。

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垃圾車駕駛告訴民眾會這樣做是「有苦難言、下次不會了」，她從東山路清運到單元十二這區，（廚餘）桶滿了，不知道怎麼辦、才會找地方處理，附近社區鄰居還不斷幫這名女駕駛說情，稱她很有服務熱忱。

目擊民眾直呼該行徑實在太扯，仍撥打1999檢舉，事後該垃圾車駕駛回去用水和掃把清掃路面，但是排水溝廚餘沒有清除仍散發惡臭，民眾也質疑該車垃圾車可能之前就到處亂倒廚餘，這次剛好被抓到而已，環保局現行處理廚餘有問題，應該被檢視、檢討，並清查回溯清運路線及負荷量，才能杜絕再度發生。

市議員林祈烽、江肇國、謝家宜獲報後痛批「台中市廚餘之亂大爆發了嗎！」並追問環保局後說明，「週一垃圾量較大，垃圾車壓縮後的污水會集中在車底。隊員便宜行事找偏僻地點傾倒，屬於不當作業，目前已告誡司機，並安排明早清理排水溝，處理後續影響。」

環保局指出：「經查該垃圾車為北屯區清潔隊之清潔車輛，依照規定，於執行垃圾收運勤務時，若垃圾收運未滿載，而車輛附設污水槽先滿時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，方可再繼續收運垃圾，避免污水於垃圾收運過程有滿溢影響環境衛生情形，惟該車輛負責同仁未依規定處理，逕自將垃圾車污水槽之污水排放至路邊排水溝，確有不當情形。」

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads）

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads）

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下。（翻攝自threads）

台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下攔車，事後該清潔隊員回到現場清潔。（翻攝自threads ）

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