連自家議員都不幫李四川辯護 游淑慧：不懂為何要先拆公館圓環！

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

台北蔣萬安市府「蔣不聽」，將公館圓環公車專用道拆除後，不少用路人砲轟交通動線變得比以前還亂，車禍事故也頻傳。3月甫卸下台北副市長投入新北市長選舉的李四川，近日被問到公館圓環拆除也造成新北市中和、永和地區交通壅塞一事時，僅稱如果他年底當選一定會來解決這個問題，讓網友聽了氣炸，連國民黨的議員上節目都不幫李四川辯護。

國民黨台北市議員游淑慧20日上政論節目《新台派上線》，被問到李四川面對相關輿論批評時該怎麼辦？游淑慧表示，「坦白說，我不知道中、永和的交通是不是比以前更爛、有沒有回堵的狀況發生，因為之前那個地方差不多也是『機車瀑布』。那交通局給我們數據是減少43%，我覺得那邊還是需要再多一點時間讓大家習慣車流量，」

請繼續往下閱讀...

但她接著說：「事實上當時在評估那邊要不要拆的時候，我在交通委員會有問過台北有幾個圓環？它們的交通事故哪個比較多？為什麼要拆這個不拆那個？例如前幾年明明是仁愛圓環發生事故率第一，近幾年才變公館圓環，為什麼要拖到現在才拆公館圓環？不過交通局都沒給我們一個答案。我就說如果你拿交通事故高當理由要拆，那早幾年是仁愛圓環第一，為什麼你不跟我說你要拆仁愛圓環？」

游淑慧還分享自身經驗，稱她有住過中永和那邊一段時間，那時都會騎機車去台大上課，「有那個圓環在，我沒有覺得比較不安全」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法