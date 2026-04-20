怪怪的......台灣「近億人」愛用Threads？ 數據揭密網軍亂象

Threads成為不少台灣年輕人愛用的社群平台。（路透）

由Meta公司開發的文字導向社群Threads，2023年推出至今在全世界有超過4.5億用戶，台灣甚至是Threads在全球最活躍的市場之一，成為推動平台話題的主要力量。不過今天（20日）一份披露Threads各國用戶數的參考資料在台網掀起熱議，原因是竟然有高達「近億人」在台灣這個實際人口數只有2300多萬的IP位址活躍使用該平台！

一個名叫「Resourcera」的市場研究公司在今年所做的「2026年各國Threads用戶統計：關鍵數據、成長趨勢及更多資訊」報告，本週一在台網被分享出來掀起熱議。雖然這份報告是根據數位行銷分析與軟體平台「Semrush」的網站流量檢測所推估的數字，但仍具參考價值，而且能明顯看出在台灣活動的Threads帳號確實異常。

請繼續往下閱讀...

報告指出，截至2026年，台灣人佔Threads總用戶數的21.08%，成為全球各國中參與度最高的受眾市場。可令人「毛骨悚然」的是，在台灣這個IP位址活躍的用戶竟然高達9486萬人，遠超第二名美國的6683萬人。此外，台灣用戶登入Threads，使用行動裝置（如手機）的佔44.52%，但使用桌機的佔55.48%，這與其他國家「使用行動裝置高於使用桌機」的樣態不同，台灣是唯一的「異類」，在這幾乎「人手一機」的現代，不免讓人感到奇怪。

網友們紛紛驚呼「所以網軍、假帳號、詐騙、小粉紅就佔了不知幾千萬了……」、「看來台灣真的很多假帳號」、「其實台灣活體帳號根本不到1000萬，網軍高達8000多萬全都是中共的？」、「台灣2300萬人卻有9000萬個帳號，平均每個人有四個帳號，笑死」、「就中國跟白藍教的網軍啊！」、「使用電腦玩Threads的比例這麼高，就知道有多少是網軍了」、「難怪假帳號都封不完」、「我想過假帳號很多，但沒想到這麼多」。

軍事粉專「新‧二七部隊New 27 Brigade」也轉發該數據，「台灣臉書約1800萬個帳號，Threads有9486萬帳號，甚至比美國還多！但實際上台灣真正慣常使用社群軟體人數大約幾百萬人而已。也就是說，臉書大約六成假帳號，而Threads更誇張到差不多九成假帳號。這些假帳號從事的大多數就是犯罪行為，例如造謠生事，甚至設立粉專從事詐騙行為，讓台灣變成詐騙集團重災區之一。而這也是因為現今國會不願意立法規範網路詐騙行為，甚至自己還私設網軍部隊擾亂國家秩序，更加劇了這種亂象。」

一份數據顯示，竟然有高達「近億人」在台灣這個實際人口數只有2300多萬的IP位址活躍使用Threads。（圖翻攝自Resourcera網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法