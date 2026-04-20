輝達總部完工時臨時變電所還沒啟用？ 林延鳳：北士科AI聚落恐淪空談

台北市議員林延鳳今表示，輝達在北投士林科技園區的總部預計6月開工、2029年啟用，但市府配套工程全面落後。（林延鳳提供）

台北市長蔣萬安先前喊出要讓北市成為「AI Powerhouse」，議員林延鳳今表示，輝達在北投士林科技園區的總部預計6月開工、2029年啟用，但市府配套工程全面落後，電力設施未能同步到位，總部完工時，恐連臨時變電所都還沒啟用，引發搶電大戰，「AI聚落」淪為空談。產發局長陳俊安允諾建立跨局處橫向聯繫機制，定期開會討論追蹤，並持續與台電協商，以確保園區供電穩定為首要目標，穩健推動相關進度。

林延鳳在議會財政建設部門指出，輝達預計2029年啟用，然攸關園區供電命脈的「文林變電所」，用地至今在公運處手上，本是規劃未來做公車調度站用地，就算今年順利取得用地委託台電協助，工期排程也趕不上總部啟用，更遑論北士科形成「AI產業聚落」後，更多廠商進駐、用電需求更大，並指台電去年11月與產發局會議中，就已提供北士科未來用電評估和甘特圖，結果半年了，各單位仍在紙上談兵，質疑蔣市府只會說大話，但該做的設備與設施都還沒佈建規劃。

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她舉例，文林臨時變電所2029年才要施工，工期約需36個月，代表輝達總部完工後，至少有3年只能依賴現有、容量只有48.6百萬伏安（MVA）的仙渡變電所苦撐，與台電預估園區所需用電超過150百萬伏安，差距3倍以上，屆時可能引發廠商「搶電」大戰，更令人憂心的是，文林正式變電所更需等待至少10年才能開始供電，進駐廠商與園區發展能等嗎？

以目前進度來看，林延鳳說，市府內部還在為了要將變電所設在地面上、還是地下爭論不休，其實已經超過原本取得土地的期限，更何況未來還要舉辦說明會與居民溝通，變電所的開工與啟用時程，勢必嚴重落後。蔣萬安把輝達進駐北士科當作一大政績，卻絕口不提用地、用電規劃延宕，蔣市府號稱要打造「AI最強心臟」，屆時心臟會否因「供血不足壞死」？

產發局長陳俊安允諾建立跨局處橫向聯繫機制，也會向府級長官呈報，並且定期開會追蹤，討論如何解決問題。產發局補充，北士科電力供應議題，市府已與台電多次召開會議研商，短期將由仙渡變電所支應園區用電成長需求，中長期則規劃由新設文林變電所提供穩定供電。針對文林變電所建置期程，市府將持續與台電協商，以確保園區供電穩定為首要目標，穩健推動相關進度。

公運處長李昆振說，該用地在都市計畫中屬於（公車）調度站用地，可作地下變電所使用，現由公運處管理。基於用電需求全力配合，已開過兩次會，目前台電有先送配置計劃方案列出優缺點，也請對方釐清疑問並加快規劃速度。

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