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    生物戰劑謠言再起 立委：中共典型認知戰攻擊

    對於網路謠傳台灣精準醫療計畫是配合美國研製病毒，中研院昨發聲明駁斥，指一切都是子虛烏有的假訊息。（資料照、路透；本報合成）

    對於網路謠傳台灣精準醫療計畫是配合美國研製病毒，中研院昨發聲明駁斥，指一切都是子虛烏有的假訊息。（資料照、路透；本報合成）

    2023/08/06 05:30

    〔記者陳政宇、吳政峰／台北報導〕網路謠傳中研院台灣醫療精準計畫配合美國P4實驗室，將抽取一百萬人血液樣本製造病毒滅絕中國。立法院外交國防委員會成員昨指出，中共操弄戰爭論及疑美論，以認知戰介入台灣大選，而國內協作者配合擴散謠言，不僅製造兩岸仇恨，更傷害台美間互信及台灣對外關係。

    製造兩岸仇恨 傷害台美互信

    有平面媒體日前指稱，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，政院並召開秘密會議開發生物戰劑；報導立遭台美官方駁斥。但近日又有不名人士在社群媒體指出，台灣醫療精準計畫配合美國P4實驗室，將抽取百萬名台灣人血液樣本，交給美國製造病毒。

    士林地檢署已啟動偵辦，由辦過台版柬埔寨詐騙案的機動組主任曾揚嶺負責，目前暫朝恐嚇公眾、妨害名譽、妨害信用等方向，將儘速查明假訊息來源，依法嚴處，以遏阻不法。

    民進黨立委趙天麟昨對此表示，國安局今年初即示警，認知戰將是中共介選的典型做法，如今謠傳生物武器及取血做實驗，很明顯已發動攻擊，一旦釋出謠言，中共各路網軍同步進行散播，甚至有若干台灣媒體予以配合，以此形成國內外輿論。

    籲司法徹查 抓出源頭以正視聽

    趙天麟坦言，就算政府多次澄清，也不盡然趕得上散播速度，他支持直接採取司法行動予以徹查，抓出源頭以正視聽。

    他分析，中共採取二元化的戰爭論，營造選民若選擇藍、白陣營就能獲得和平，若選擇民進黨則面臨戰爭；這項操作框架下有很多環節，例如稱美國不會支持台灣，後來發現疑美論無法發酵，就試圖導向美國促使台灣陷入戰爭危機，或美方利用台灣做為中美戰爭的棋子。

    民進黨立委王定宇指出，「這是百分之百的謠言」，台灣沒有要新設P4實驗室，且美國是「禁止生物武器公約」簽約國，美國自己不能做、也不能鼓勵第三國做。

    王定宇批評，第一個散播謠言的是台灣內部媒體，其消息來源疑似來自中共，而中共再擴散台灣媒體報導；國內媒體散播這樣的謠言，可能會傷害台美互信，更嚴重會引起國際對台灣經濟制裁，等同是幫助中共對台工作的「協作者」。他呼籲台灣社會要有辨識假消息的能力，政府也應針對假消息及國內協作者，尋找法律途徑並給予嚴懲。

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