里長送「除油菜瓜布」 祝王世堅擊敗對手

里長們送上「除油菜瓜布」給立委參選人王世堅，希望他能擊敗國民黨對手游淑慧。（記者楊心慧攝）

2023/08/06 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕二○二四年總統與立委選戰倒數五個月，民進黨昨起在全台各立委選區舉行「信賴台灣．溫暖好政」說明會，找政務官、立委參選人等親自說明總統蔡英文政績及總統參選人賴清德未來施政願景等，台北市第一場由第二選區（士林、大同）立委參選人王世堅主辦，現場氣氛相當熱絡，支持者高喊王世堅凍蒜，里長們送上「除油菜瓜布」給王世堅，利用雙關語希望他能擊敗國民黨對手游淑慧。

「信賴台灣．溫暖好政」說明會由台北市議員陳怡君主持，並邀請黨部發言人卓冠廷、衛福部次長李麗芬、前內政部長徐國勇、名嘴姚惠珍宣講，民進黨北市黨部主委張茂楠、議員陳賢蔚及陳慈慧、立委吳思瑤等到場力挺。

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破冰？ 王傳訊息獲何志偉回應

王世堅在致詞時笑說，民眾黨主席柯文哲曾說垃圾不分藍綠，但他則期許自己能廢物利用，為大家多做事；陳怡君表示，王世堅在議會常因監督市政，送給市長禮物給予警惕而出名，針對市政能確切地找出問題，盼他能贏得勝選、前進立法院。

徐國勇請支持者把認真的王世堅送進國會，讓他到立法院為更多人爭取福利；徐還說明蔡總統執政國民所得提升的政績，並為前瞻計畫背書，強調各縣市因前瞻計畫改善缺水、颱風來臨停水等各項的地方問題，因此並非浪費錢。

外界關心王世堅與現任立委何志偉於該區的整合情形，王世堅受訪表示，他之前錄一段話傳給何志偉，盼有時間能碰面，何則馬上回訊息，表示要去美國出席信賴之友會美國分會活動，他認為何大可不理，但仍回覆，這才是真正的團結和諧。

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