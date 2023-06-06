共軍機艦一週兩度近距挑釁 美眾院情委會主席：中國脅迫 美應強硬回擊

美艦鍾雲號和加拿大軍艦蒙特婁號3日航經台灣海峽，孰料共艦蘇州號近距離阻擋挑釁，美國海軍公布鍾雲號視角的畫面。（法新社）

2023/06/06 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕針對中國軍機軍艦一週內竟兩度近距離接近碰撞般，挑釁在國際海空域執行航行自由任務的美國軍機軍艦，加上今年初中國間諜氣球入侵美國領空等事件，美國聯邦眾議院情報委員會主席特納四日受訪時砲轟，「我們看到的是中國令人難以置信的侵略行為」，他要求拜登政府應堅定立場反對北京各類脅迫，回擊該類行徑「不能接受」，並明確將中國視為「敵手」。

俄亥俄州共和黨籍眾議員特納接受美國廣播公司（ABC News）節目「本週」（This Week）訪問時表示，「如果你看看飛越美國上空的氣球，中國（在海外秘密）的警察局，對我們的飛機和船隻及在國際水域的侵略行為，這正符合習（近平）主席站在俄羅斯總統普廷身邊時所言的核心，即他們正試圖製造百年未見的大變局」。

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特納指出，百年前世界大變局是一次和二次世界大戰，那是攸關「民主vs.獨裁」；習近平和普廷正試圖秀肌肉，並推進獨裁，「我們必須堅定立場不妥協」，拜登政府必須反對這類脅迫行徑。

ABC指出，美國官員相信，中國一直協同增加軍事騷擾行動，僅約一週的時間就發生兩起事件，包括五月廿六日中國殲-16戰機在南海上空從美軍RC-135偵察機機鼻前方不到一二一公尺切過，迫使美機飛進其機尾亂流；六月三日美國飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大巡防艦「蒙特婁號」穿越台海時，中國驅逐艦「蘇州號」在不到一三七公尺距離強行切過美艦船頭，險些發生撞船。

特納︰拜登應視中國為「敵手」

特納在被問到拜登政府應如何對中國做出充分回應時表示，拜登應將中國視作「敵手」，這意味戳破他們的謊言、要求解釋，「這是不能接受的」，拜登政府必須採取行動，清楚表明「中國已將自己界定為（美國）敵手，而我們也將這樣對待它」。

美國國防部長奧斯汀四日呼籲中國「克制」其危險行為。他日前在新加坡「香格里拉」安全論壇上重申對印太地區的承諾，強調美國堅定致力維持台海現狀，明確反對任何一方片面改變現狀，因為台海和平穩定攸關全世界。

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