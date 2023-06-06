學者︰共軍獨斷回應 恐增誤判風險

美中軍艦日前險些碰撞，中國外交部發言人汪文斌五日反控美方滋事挑釁在前，中國軍隊的行動是應對挑釁的必要舉措。（歐新社）

2023/06/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中軍艦三日險些在台海相撞事件持續延燒，美國海軍四日晚間釋出事發影片，形容這是一起「不安全互動」。中國則反咬美方挑釁在前，攔截行動合法且安全。學者分析，北京當局似乎已指示軍隊對類似情事做出更獨斷回應，恐徒增誤判風險。

美軍公布共艦橫切影片 批行為危險

美國飛彈驅逐艦「鍾雲號」和加拿大巡防艦「蒙特婁號」三日在台海執行例行性自由航行任務時，中國海軍飛彈驅逐艦「蘇州號」從鍾雲號船首前方橫切而過，兩艦最近僅相距約一三七公尺。美軍釋出的影片可明顯看到，蘇州號穿越鍾雲號在平靜水域的航行路線，而鍾雲號並未改變航線，而是透過無線電對蘇州艦「限制航行自由的企圖」提出警告，惟具體內容因風聲嘈雜無法清楚辨識。

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「路透」指出，此事發生在美中互指責對方不願舉行軍事會談之際，加上雙方在烏俄戰爭、貿易、台灣等問題上意見分歧，引發外界對兩國對立可能失控的憂慮。

中國反控美方挑釁 共軍合理應對

在美國國防部長奧斯汀、印太司令部接連指控中方行為危險、不負責任後，中國外交部發言人汪文斌五日反控，此事是美方滋事挑釁在前，中國軍隊的行動是應對挑釁的必要舉措，「完全合理合法、安全專業」，中方也堅決反對「有關國家」在台海製造事端，堅決捍衛國家主權安全，以及地區和平穩定。

香港網媒「香港01」五日發表評論指稱，中國藉由外交和軍事層面宣告：遊戲規則改變了，凡是在中國沿海或是臨近空域，都需要守「規矩」，而「規矩」和「專業」也不再是由美方決定。

白宮國家安全顧問蘇利文在「美國有線電視新聞網」（CNN）四日播出的預錄訪問中指出，美國尋求維持台海間「穩定的兩岸互動」，避免一場最終可能導致全球經濟陷入困境的衝突。美國智庫「蘭德公司」資深國防分析師葛羅斯曼則表示，依他所見，北京當局已指示共軍對中方認定侵害的美國及其盟友勢力，做出更獨斷的因應行動，但這麼做只會徒增誤判機率，亦即船艦或飛機意外碰撞，從而演變為武裝衝突。

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