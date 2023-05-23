李東憲稱台灣是鬼島》敵對勢力操弄 立委促政府研議反制

李東憲奪下銅牌後在頒獎時拿出五星旗，引發爭議。（取自網路）

2023/05/23 05:30

〔記者陳鈺馥、林宜樟／綜合報導〕長居中國、加入共產黨的台籍跆拳道選手李東憲，日前在南韓「亞太壯年運動會」拿下銅牌，卻高舉五星旗為中共宣傳，外界罵翻。他近日接受中國官媒「海峽導報」採訪，反嗆台灣是「鬼島」，質疑是沒有言論自由的獨裁地方。立委痛批，李所嚮往的中共政權，才是沒有言論自由的地方，他這種說法能成立的話，就不應該認同中國。

行政院長陳建仁昨受訪時強調，李東憲是自行報名參賽，不是跆拳道協會派出或推薦，並非國家代表，希望不要造成國人和全世界的誤解，也不容許汙衊台灣的情形發生。

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李東憲在「海峽導報」專訪中聲稱，「台灣當局」也就是台灣政府，說台灣有行為自由、各種方面自由，當他們在敘述這個的時候，「台灣島內它真的有言論自由嗎？」它同意有反對的聲音在嗎？如果同意的話，應該不能去阻止「我們小老百姓」發言或做這個事。「如果今天我舉韓國或日本國旗、美國國旗，他們是不是給我拍掌」；就因為舉的是他們不喜歡的國旗，就藉此發難群起圍剿。

民進黨立委賴瑞隆昨受訪質疑，李東憲所嚮往的中共政權，才是沒有言論自由的地方，這種說法能夠成立的話，就不應認同中國。李喜歡威權專制的中國，又出來罵台灣，指控台灣沒言論自由，這個不會被認同，因為全世界都知道台灣的言論自由遠勝於中國。

賴強調，威權中國正透過統戰方式影響台灣，台灣尊重言論自由，但若是敵對勢力在背後操弄及威脅，政府單位應審慎研議一些反制手段，才能確保台灣民主自由的機制。

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