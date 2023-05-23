資安防護 數位部︰啟動公部門韌性巡檢

數位發展部部長唐鳳昨表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢。 （記者朱沛雄攝）

2023/05/23 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對近期個資外洩事件頻傳，數位發展部部長唐鳳昨表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢，「現已取得一些書面資料，應該很快可以實地來走，大概一、兩個月，預計年底統計出基本樣態」。至於民間業者部分，數位部產業署副署長林俊秀說，會針對高風險、有個資外洩疑慮業者，每年找四十家做資安健檢。

立法院交通委員會昨邀請數位部、財政部，就政府部門資安系統改善相關問題進行專題報告。對於朝野立委關心的資安問題，唐鳳表示，事後處理一定要做，但事前巡檢也很重要，數位部成立後和先前最大的不同，是做事前巡檢，今年起將針對公部門全面體檢，進行韌性巡檢，且不像先前大規模巡檢，而是就技術面、共通點做巡檢。

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針對巡檢，唐鳳說，若各機關有資安不夠強的類似情況，就有可能用相同的元件一次性解決，這就是樣態；有點像消防巡檢，不一定法律規定它非要怎麼改，但有經驗的人看到時，會覺得這邊有疑慮，應該要提早解決。至於何時可以找出樣態，唐鳳說，韌性巡檢有自己的節奏，預計今年年底會統計出基本樣態。

針對高風險業者 每年找40家做資安健檢

至於民間業者部分，林俊秀說，針對高風險、有個資外洩疑慮，或是之前被通報較多業者，每年會挑四十家做資安健檢，像之前對「博客來」就做了紅隊演練。唐鳳補充，針對高風險業者，會輔導導入隱碼技術。

民進黨立委李昆澤指出，公、私部門遭資安攻擊次數多、頻率高且逐年增加。據統計，二○二○年中央與地方政府資安事件共六七七件、二○二一年七三三件、二○二二年八○六件；另根據資安業者Check Point最新研究報告，週平均攻擊次數全球一二四八次、亞太一八三五次、台灣三二五○次，年增率全球七％、亞太十六％、台灣廿四％。

對此，唐鳳表示，近兩年確實境外對台灣攻擊力道大幅上升，包含美國眾議院前議長裴洛西訪台的資安事件，機關勇於通報是好事，重點是看通報後多久可以找到原因。

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