為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    資安防護 數位部︰啟動公部門韌性巡檢

    數位發展部部長唐鳳昨表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢。 （記者朱沛雄攝）

    數位發展部部長唐鳳昨表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢。 （記者朱沛雄攝）

    2023/05/23 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對近期個資外洩事件頻傳，數位發展部部長唐鳳昨表示，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢，「現已取得一些書面資料，應該很快可以實地來走，大概一、兩個月，預計年底統計出基本樣態」。至於民間業者部分，數位部產業署副署長林俊秀說，會針對高風險、有個資外洩疑慮業者，每年找四十家做資安健檢。

    立法院交通委員會昨邀請數位部、財政部，就政府部門資安系統改善相關問題進行專題報告。對於朝野立委關心的資安問題，唐鳳表示，事後處理一定要做，但事前巡檢也很重要，數位部成立後和先前最大的不同，是做事前巡檢，今年起將針對公部門全面體檢，進行韌性巡檢，且不像先前大規模巡檢，而是就技術面、共通點做巡檢。

    針對巡檢，唐鳳說，若各機關有資安不夠強的類似情況，就有可能用相同的元件一次性解決，這就是樣態；有點像消防巡檢，不一定法律規定它非要怎麼改，但有經驗的人看到時，會覺得這邊有疑慮，應該要提早解決。至於何時可以找出樣態，唐鳳說，韌性巡檢有自己的節奏，預計今年年底會統計出基本樣態。

    針對高風險業者 每年找40家做資安健檢

    至於民間業者部分，林俊秀說，針對高風險、有個資外洩疑慮，或是之前被通報較多業者，每年會挑四十家做資安健檢，像之前對「博客來」就做了紅隊演練。唐鳳補充，針對高風險業者，會輔導導入隱碼技術。

    民進黨立委李昆澤指出，公、私部門遭資安攻擊次數多、頻率高且逐年增加。據統計，二○二○年中央與地方政府資安事件共六七七件、二○二一年七三三件、二○二二年八○六件；另根據資安業者Check Point最新研究報告，週平均攻擊次數全球一二四八次、亞太一八三五次、台灣三二五○次，年增率全球七％、亞太十六％、台灣廿四％。

    對此，唐鳳表示，近兩年確實境外對台灣攻擊力道大幅上升，包含美國眾議院前議長裴洛西訪台的資安事件，機關勇於通報是好事，重點是看通報後多久可以找到原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播