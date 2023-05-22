自由日日shoot》台籍共黨選手 奪牌舉五星旗 為中國統戰宣傳 陸委會徹查

李東憲奪下銅牌後在頒獎時拿出五星旗，引發爭議。 （取自網路）

2023/05/22 05:30

〔記者陳鈺馥、鄭淑婷、蔡文居／綜合報導〕長居中國、宣誓加入共產黨的台灣跆拳道選手李東憲，近日在南韓舉行的「亞太壯年運動會」拿下銅牌，他穿著繡有「TPE」的運動服，卻拿五星旗為中共宣傳。對此，陸委會表示，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。

加入共黨任中國黨政軍職 罰鍰10萬～50萬

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根據兩岸人民關係條例規定，台灣人民參加中國共產黨，擔任陸委會公告禁止的中國黨政軍之職務或為成員，得處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

李東憲入共產黨長居中國 還發展組織

對於李東憲引發的爭議，行政院副院長鄭文燦昨受訪表示，李沒有透過跆拳道協會或體育署遴選報名，是他自己報名參賽，長期住在中國並參加共產黨，還發展一些組織，政府會按照相關法令處理。

據了解，李東憲已移居中國工作，於去年七月一日宣誓加入共產黨，甚少回台，李二○一七年曾於馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽獲得品勢銅牌，同樣拿著五星旗上頒獎台。

議員批認知作戰 籲查是否中國代理人

台灣基進台南市議員李宗霖痛批李東憲是「台南人之恥」，配合中國兩岸同源的論述，顯然是預謀性，也是認知作戰。他呼籲政府應徹底清查，該組織背後是否有中國金流，是否為中國代理人。

陸委會強調，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。是否修正兩岸條例或相關法規，規範我國運動員出賽或領獎時，不得為中共進行政治宣傳？陸委會回應，將持續蒐集民意反應做為未來規範的參考。

民進黨立委劉世芳昨日受訪表示，陸委會應啟動調查，李男是否入籍中國，若已入籍就應註銷護照。若是故意穿「中華台北」選手服裝，官方應告知韓方我國沒派此人出賽，建請撤銷得獎資格。

民進黨立委林楚茵表示，統促黨以前就有拿五星旗聚眾遊行，為境外敵對勢力或國家進行統戰宣傳，這可能衍生國安疑慮，當時台灣社會有一波討論是否禁止，但涉言論自由未做處理。

林楚茵認為，個人要幫中共背書或當統戰樣板，很難立法直接禁止。如果是國家代表隊成員，例如北京冬奧競速滑冰選手黃郁婷穿著中國隊服練習，政府就能介入處罰。她建議，該案可禁止加入國家隊及擔任國手；面對中共統戰混淆視聽，體育署、陸委會等單位應即時對外澄清。

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