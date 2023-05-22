為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》台籍共黨選手 奪牌舉五星旗 為中國統戰宣傳 陸委會徹查

    李東憲奪下銅牌後在頒獎時拿出五星旗，引發爭議。 （取自網路）

    李東憲奪下銅牌後在頒獎時拿出五星旗，引發爭議。 （取自網路）

    2023/05/22 05:30

    〔記者陳鈺馥、鄭淑婷、蔡文居／綜合報導〕長居中國、宣誓加入共產黨的台灣跆拳道選手李東憲，近日在南韓舉行的「亞太壯年運動會」拿下銅牌，他穿著繡有「TPE」的運動服，卻拿五星旗為中共宣傳。對此，陸委會表示，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。

    加入共黨任中國黨政軍職 罰鍰10萬～50萬

    根據兩岸人民關係條例規定，台灣人民參加中國共產黨，擔任陸委會公告禁止的中國黨政軍之職務或為成員，得處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

    李東憲入共產黨長居中國 還發展組織

    對於李東憲引發的爭議，行政院副院長鄭文燦昨受訪表示，李沒有透過跆拳道協會或體育署遴選報名，是他自己報名參賽，長期住在中國並參加共產黨，還發展一些組織，政府會按照相關法令處理。

    據了解，李東憲已移居中國工作，於去年七月一日宣誓加入共產黨，甚少回台，李二○一七年曾於馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽獲得品勢銅牌，同樣拿著五星旗上頒獎台。

    議員批認知作戰 籲查是否中國代理人

    台灣基進台南市議員李宗霖痛批李東憲是「台南人之恥」，配合中國兩岸同源的論述，顯然是預謀性，也是認知作戰。他呼籲政府應徹底清查，該組織背後是否有中國金流，是否為中國代理人。

    陸委會強調，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。是否修正兩岸條例或相關法規，規範我國運動員出賽或領獎時，不得為中共進行政治宣傳？陸委會回應，將持續蒐集民意反應做為未來規範的參考。

    民進黨立委劉世芳昨日受訪表示，陸委會應啟動調查，李男是否入籍中國，若已入籍就應註銷護照。若是故意穿「中華台北」選手服裝，官方應告知韓方我國沒派此人出賽，建請撤銷得獎資格。

    民進黨立委林楚茵表示，統促黨以前就有拿五星旗聚眾遊行，為境外敵對勢力或國家進行統戰宣傳，這可能衍生國安疑慮，當時台灣社會有一波討論是否禁止，但涉言論自由未做處理。

    林楚茵認為，個人要幫中共背書或當統戰樣板，很難立法直接禁止。如果是國家代表隊成員，例如北京冬奧競速滑冰選手黃郁婷穿著中國隊服練習，政府就能介入處罰。她建議，該案可禁止加入國家隊及擔任國手；面對中共統戰混淆視聽，體育署、陸委會等單位應即時對外澄清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》共產主義入侵 竟無法可管
    2023/05/22 05:30

    自由日日shoot》共產主義入侵 竟無法可管
    自由日日shoot》南市跆拳道委員會譴責李東憲︰向中國表忠 貶低台灣不可取
    2023/05/22 05:30

    自由日日shoot》南市跆拳道委員會譴責李東憲︰向中國表忠 貶低台灣不可取
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播