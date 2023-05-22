自由日日shoot》共產主義入侵 竟無法可管

陳師孟。（資料照）

2023/05/22 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕加入共產黨的台灣跆拳道選手李東憲近日在南韓舉行的「亞太壯年運動會」拿下銅牌，卻在頒獎台上拿出五星旗，為中共統戰宣傳，我國至今無法可管。前總統府秘書長、曾任監察委員的陳師孟昨日接受本報訪問強調，共產主義傷害民主，我國深受其害，若無限上綱言論自由，保障主張共產主義及統戰宣傳，對其傷害視而不見，這是政府失職。

陳師孟︰言論自由不能無限上綱

中華統一促進黨、愛國同心會等統派團體，在街頭集會遊行時，經常持五星紅旗為中國政治宣傳，台南也曾出現五星共產廟。

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為遏止中國統戰政治宣傳，民進黨立委幾年前曾提案修正「國家安全法」，規範人民不得為中國等境外敵對勢力進行政治宣傳，違者可處一萬至十萬元罰鍰；若在公共場所展示五星旗，處一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

統派團體 經常舉五星旗集會遊行

當時，國安單位評估，中共五星旗的問題存在已久，若違反國家認同，要用「國家安全法」重罪課責，實為不妥，建議修訂「社會秩序維護法」，由警察機關取締，行政裁罰處理。最後修法不了了之，行政機關也從未提出修法草案要解決問題。

選手在國際賽為匪宣傳 不只一次

近日又發生台籍男子李東憲在國際賽事持五星旗為匪宣傳，陳師孟指出，這不是第一次了，之前有滑冰選手在北京冬奧穿中國隊服，他們有去監察院檢舉，體育署態度就是毫無作為，出事就推給單項協會、民間單位或個人。

陳師孟談及，面對中共或共產主義的入侵，目前沒有法律的限制，就算法規不足，行政機關也應拿出辦法，避免個別運動員重蹈覆轍。

陳師孟質疑，台灣言論自由是否變成百無禁忌？政府想追求言論自由最前端的國家，這只是一個虛榮。台灣應借鏡烏克蘭，二○一四年俄羅斯入侵克里米亞後，烏克蘭憲法就規定不得主張共產主義，許多歐洲民主國家法律也規定不能主張共產主義。

「民主國家可以禁止共產主義！」陳師孟指出，共產主義傷害民主，讓我國深受其害，為何我國法律要去保障？在德國，不能因為言論自由，就要推動納粹主義或新納粹。

政府不該放任共產主義傷害

陳師孟質疑，中共至今還用武力威脅台灣，台灣怎能因言論自由，任由拿五星旗當中共統戰工具？不要把言論自由無限上綱。大家都知道共產主義有問題，政府卻不知道要保護國民、阻止毒害，只能說這個政府只是在追求虛幻的言論自由，對真實的共產主義傷害視而不見，這是政府失職。

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