自由日日shoot》南市跆拳道委員會譴責李東憲︰向中國表忠 貶低台灣不可取

有自稱是李東憲的友人在臉書PO文，指去年與李男共三人在廈門加入共產黨，並附上共同宣誓的照片。一位台南跆拳道教練指認穿黑衣者就李東憲。 （讀者提供）

2023/05/22 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕長住中國的台籍人士李東憲，日前以個人名義參加在南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，奪下銅牌後高舉五星旗，引起非議。台南市跆拳道委員會昨天質疑李東憲為了個人在中國發展，甘為中國統戰棋子，誤導社會，有失運動家精神，予以強烈譴責。

昔日教練︰背叛師門沒武德 叛國賣友剛剛好

請繼續往下閱讀...

台南跆拳道界對李東憲評價不佳，也不想和他有所瓜葛。一位教過他的教練對他的評語是，「會背叛師門，沒有武德的人，背叛國家、出賣朋友，剛剛好而已！」

有自稱是李東憲的友人在臉書PO文，指去年與李男共三人在廈門加入共產黨，並附上共同宣誓的照片。對於加入共產黨及外界的質疑，由於無法連絡上李東憲，無法取得其說法。

南市跆拳道委員會委主委蔡旺詮表示，李東憲是爭議人物，雖是台南人，但不是台南市跆拳道委員會會員，也不是該會教練，在台南並沒有合法道館，也不能在台南教跆拳，提到他這次舉五星旗的行為，台南跆拳道界也都搖頭。

蔡旺詮說，早在五、六年前，李東憲因和資深教練有財務糾紛，離開台南到中國發展。他這次以個人名義參加比賽，身上穿的台灣「TPE」道服應該是自己製作的，比賽得獎卻高舉五星旗，以此混淆視聽，誤導社會大眾，非常不道德。他為了在中國發展，利用比賽向中國政治表忠，以此來貶低自己的國家，非常不可取，也有違運動家精神。

蔡旺詮說，亞太壯年運動會跆拳道賽，每個人都可報名參加，難度並不高。過去李曾參加國手選拔，但實力不夠，從來沒代表過台南及台灣參賽。熟識他的教練批評他沒有武德，不尊師重道，要大家別理他，他只是想出名而已，因與資深教練有財務糾紛，現在可能也不敢回來台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法