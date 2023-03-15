焦點評論》立委謬論觸底線 陳建仁罕見動氣

無黨籍立委高金素梅昨在立法院院會質詢時散播「疑美論」，行政院長陳建仁，昨在立法院罕見動氣，高聲反駁。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

記者林良昇／特稿

立法院什麼人都有，有些立委總是會指鹿為馬，提出扭曲是非的荒唐謬論，見怪不怪。一向溫文儒雅，時常掛著笑容的行政院長陳建仁，昨在立法院罕見動氣，高聲反駁。

無黨籍立委高金素梅質詢時，先以美國的「台灣學人法案」引題，曲解成美國要派美國人來台當公務員，陳建仁這時保有笑容，指出高金的誤解，但高金沒有要討論的意思，自己講自己的。

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隨著質詢持續，高金素梅甚至還在國會殿堂秀出簡體字簡報，讓陳建仁臉色越來越沉重，立委並沒有要討論問題，目的就是要散布「疑美論」。

「這段時間看起來，進口萊豬啊、搬走台積電啊、延長兵役啊、片面升息啊，一直到推銷軍火，甚至鼓吹戰爭」，高金素梅絕口不提中、俄在烏俄戰爭的責任，反而責備美國挑起戰爭，陳建仁聽不下去，擠出笑容想回應，但高金不給說明機會，還扯到全動法，這讓陳揆終於忍不住打斷指正「妳講的是錯的」。

最後在高金素梅以烏俄戰爭指控美國在毀壞全世界和平，讓陳建仁終於忍不住，收起笑容嚴詞多次反問「所以烏克蘭要投降嗎？」更坦言他實在太激動，「因為妳講得實在太…」。

陳建仁認為高金素梅講得實在太如何？話終究沒說出口，外界不得而知，但能明辨是非黑白，不把霸凌當作理所當然的台灣人大概心裡有數，高金的言論恐怕就算被認為最親中的國民黨人也不敢茍同。

一向溫柔的陳建仁為何動氣？這個疑問也許不夠準確，真正問題應該是，面對試圖把加害者美化成受害者，把台灣的備戰扭曲成挑起戰爭，甚至幫獨裁中國擦脂抹粉，扭曲是非、逾越紅線的荒謬言論，只要是心有自由民主、愛好和平的人，誰還能不生氣？

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