高金提疑美論 陳揆怒駁：沒人會信

行政院長陳建仁昨在立院備詢，直言立委高金素梅散播「疑美論」，大家不會相信；他強調，為了捍衛台灣，他的腰桿是挺直的。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

強調兩岸和平不是懦弱躲角落 讓對方拿武器對你打

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨在立法院院會質詢時，質疑美國學人計畫是要操縱台灣政府，並在質詢內容大量散播「疑美論」，更說台灣不要備戰，試圖把發生戰爭的責任推給美國；行政院長陳建仁不認同，直言高金散播「疑美論」，大家不會相信。

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高金素梅質詢陳建仁，質疑美國想透過台灣學人計畫，讓美國人到台灣政府部門工作，為美國利益鼓吹戰爭，還稱烏克蘭就是接受美國的烏克蘭學人計畫，導致烏俄戰爭。陳建仁不能認同，強調「妳講的是錯的」，還一度動氣反問「妳希望俄羅斯入侵烏克蘭，讓烏克蘭投降嗎？」但高金未回應。

為了捍衛台灣 「我的腰桿是挺直的」

陳建仁答詢強調，台灣現在最大的威脅就是來自中國，文攻武嚇永遠沒有停止，從中華民國政府遷台以後，中國多次進犯台灣，「難道（台灣）要束手無策，做投降者嗎？」

陳揆指出，全世界自由法治人權保障國家都有交流計畫，一起對抗強權獨裁國家的所有脅迫。為使台灣繼續維持自由民主法治的生活，把自由民主的理想擴散在整個亞洲地區，要有自己防衛力量，加強與自由民主法治國家合作，維持印太地區的自由開放，這是所有民主國家盼望。

陳建仁反問，「我們今天受到最大的威脅來自哪裡？誰把飛彈對向台灣，威脅台灣的自由？」戰爭的發起者是誰？不用懷疑，最大威脅就是來自中國。兩岸和平穩定需要雙方努力，而不是一方懦弱躲在角落，讓對方拿著武器對著你打。

陳建仁說，台灣人民有骨氣，願意捍衛自己國家，這也是為什麼要和全世界自由民主國家聯合一起，尊重普世價值，「妳（高金素梅）剛才講半天，也只不過是疑美論的講法而已」。

高金素梅仍不斷堅持「疑美論」，稱要擺脫美國操縱，要挺起腰桿。陳建仁強調，他的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。

駁一四七○萬人都上戰場 陳揆：備戰才能避戰

另，國民黨立委傅崐萁也在立法院質詢「全動法」修法，聲稱若動員十六歲到六十歲台灣人，加起來共有一四七○萬人，這是全世界最大的部隊。陳建仁嚴正駁斥，這是錯誤解讀，沒有要一四七○萬人都上戰場。

陳建仁強調，備戰才能避戰，全世界民主國家都有全民動員相關的法律，「兵可百年不用，但不可一日不備」。

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