高金簡報用簡體字 綠委諷：全盤照抄中國資料

無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢時，被人發現她在中華民國台灣的國會殿堂，其簡報檔竟使用簡體字。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

〔記者謝君臨、施曉光、何玉華／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢時，其「疑美論」不但讓行政院長陳建仁動怒反駁，甚至還被人發現她在中華民國台灣的國會殿堂，其簡報檔竟使用簡體字。民進黨立委批評，高金身為台灣國會議員，卻以中國角度質詢台灣行政院長，除了意識形態錯誤，也非常不可取。

意識形態錯誤 非常不可取

民進黨立委劉世芳表示，高金素梅享受台灣民主政治的成果，卻長久以來自認是中國的少數民族，所以就站在中國人的角度來看待台灣，包括她在批評陳建仁時，一而再、再而三的挑釁，「我覺得很可惜，除了意識形態錯誤，也非常地不可取。」

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民進黨立委郭國文認為，高金素梅簡報檔的原始資料，有一種可能性是來自於中國，全盤照抄中國資料，認同中國政策觀點，質詢中華民國台灣的行政院長；可以理解她「疑美」，卻是格外的諷刺。

民進黨立委許智傑也說，高金素梅和中共唱雙簧鼓吹「疑美論」，他呼籲泛藍立委睜亮雙眼，不要幫中國一起扮演乩童與桌頭，才不會落入中共恐嚇牌的圈套。

針對高金素梅提出「疑美論」，並質疑美國操縱台灣政府，國民黨發言人林家興表示，國民黨對外方針是「親美、友日、和陸」的務實穩健路線，並透過同時加強國防與對話的「2D戰略」來捍衛中華民國，守護台灣安全繁榮與區域和平，國民黨會繼續堅持這樣的路線為台灣努力打拚。

新北市長侯友宜元旦拋出「我們不是強國的棋子」，也被解讀是傳達「疑美論」。對於高金素梅發言，侯友宜昨未回應；侯的幕僚表示，不清楚高金論點來源，不便評論個人觀點。

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