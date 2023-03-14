藍委︰朱已知難而退 何必逼說出口

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2023/03/14 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕二○二四總統選舉，國民黨秘書長黃健庭近期釋出訊息，稱黨主席朱立倫「不列入民調」，但朱並未親口說不選，讓外界質疑朱仍有可能當總統候選人；但國民黨立委認定，朱已自知無可能擔任總統候選人，何必逼朱親自說出口？

黃健庭上週聲稱，朱立倫表態「自己可以不納入民調」，相關說法未獲朱本人證實；朱前天則稱他所做都是「做球」給主要候選人。

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近期傳出，黃健庭向黨內人士表示，朱不放進民調，但不表示不會成為總統候選人；黃健庭昨否認，稱並無此事。一位國民黨立委認為，黃稱朱不納入民調，黨中央沒有對外做出澄清，顯示黃的說法是朱授意，已暗示朱不會成為總統候選人。

這位國民黨立委指出，朱立倫日前釋出去看國民黨前主席吳伯雄的動作，對國民黨內有特別意義。吳當年擔任黨主席，提名馬英九參選總統，完成第二次政黨輪替，朱的動作就是想表態會比照吳，提名最強人選，而那個最強人選不會是朱自己。

另位不具名國民黨立委笑說，朱立倫說民調不納入自己其實不奇怪，因為和其他人民調差太多，本來就不會勝出，代表朱有自知之明；更何況，若明年選舉在「有前車之鑑」的狀態下亂搞，後果會十分嚴重。該立委說，以朱的個性，不選總統也不會說明白，外界又何必逼他親自說出口？

國民黨智庫執行長柯志恩透過臉書表示，如果朱立倫真的機關算盡，讓自己拿到候選資格，下場會是如何？「所有人都可猜到的結局他會不知道？」

國民黨立委林為洲昨也說，經歷過二○二○國民黨總統提名之亂的人，才能體會現任國民黨主席做出這樣的決定有多難。

國民黨立委李德維指出，朱立倫已說過很多次要當總教練，自然不會把自己放入球員名單，外界也不要再為難朱；朱沒有把自己放進去，政治高度就會立刻拉高，對於未來總統、立委人選的協調都非常有利，這樣大公無私，其他人有什麼好吵來吵去？

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