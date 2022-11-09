為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日Shoot》國安漏洞 立委促完善管理機制

    立委羅致政。（資料照）

    立委羅致政。（資料照）

    2022/11/09 05:30

    〔記者陳政宇、呂伊萱／台北報導〕國民黨立委魯明哲昨質疑，今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品。對此，民進黨立委羅致政、許智傑和劉世芳，皆要求行政部門徹查，並完善管理機制。

    立院外交及國防委員會立委羅致政受訪時質疑，國慶焰火晚會無人機表演甚至排列出「中科院」等字樣，如果真是中國製產品，行政單位應進行徹查，其中有無違約或違法等問題。

    立院交通委員會立委許智傑也呼籲應該徹查，未來在標案上應該要更明確要求不能用中國製，加上無人機有國防上的疑慮，針對無人機的管理，他會持續努力推動更完善的措施。

    此外，立院交通委員會召委劉世芳說明，我國的無人機是由交通部民航局管理，相較通過核准的無人機，必須要特別注意「無人管理」的無人機。現行的無人機管制的確存在國安疑慮，軍事要塞或機敏區域可能遭受中國遙控空拍，因此政府要補足管理機制上的漏洞。

    劉世芳建議，交通部應偕同經濟、國防、內政、數位發展部，由行政院統籌推動跨部會修正法規，例如進一步規範無人機的鏡頭、晶片，以免發生被植入木馬程式等資安問題。

    行政院發言人羅秉成昨表示，院長已指示由他會同吳政忠政委，共同召集相關部會，完整調查事件原委，並檢討及強化相關防範機制，以維護資通訊安全及國家安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播