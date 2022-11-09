自由日日Shoot》國安漏洞 立委促完善管理機制

立委羅致政。（資料照）

2022/11/09 05:30

〔記者陳政宇、呂伊萱／台北報導〕國民黨立委魯明哲昨質疑，今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品。對此，民進黨立委羅致政、許智傑和劉世芳，皆要求行政部門徹查，並完善管理機制。

立院外交及國防委員會立委羅致政受訪時質疑，國慶焰火晚會無人機表演甚至排列出「中科院」等字樣，如果真是中國製產品，行政單位應進行徹查，其中有無違約或違法等問題。

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立院交通委員會立委許智傑也呼籲應該徹查，未來在標案上應該要更明確要求不能用中國製，加上無人機有國防上的疑慮，針對無人機的管理，他會持續努力推動更完善的措施。

此外，立院交通委員會召委劉世芳說明，我國的無人機是由交通部民航局管理，相較通過核准的無人機，必須要特別注意「無人管理」的無人機。現行的無人機管制的確存在國安疑慮，軍事要塞或機敏區域可能遭受中國遙控空拍，因此政府要補足管理機制上的漏洞。

劉世芳建議，交通部應偕同經濟、國防、內政、數位發展部，由行政院統籌推動跨部會修正法規，例如進一步規範無人機的鏡頭、晶片，以免發生被植入木馬程式等資安問題。

行政院發言人羅秉成昨表示，院長已指示由他會同吳政忠政委，共同召集相關部會，完整調查事件原委，並檢討及強化相關防範機制，以維護資通訊安全及國家安全。

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