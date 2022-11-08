林耕仁4問高虹安 是否公費私用

林耕仁質疑高虹安國會辦公室一筆2020年6月1日支出費用明細中寫道，辦公室聚餐「乾杯」餐費8006元，由委員墊付，但備註登載「算整數9000給委員」。（林耕仁提供）

2022/11/08 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨爆料並質疑民眾黨候選人高虹安涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，他四問高虹安︰為何辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶？為何絕大部分支出，都是高個人使用？為何這些錢要支應民眾黨秘書長、黨團三長、黨員座談會，甚至民眾黨黨代表選舉登記費？為何李姓前助理可以直接領走十六萬八千元？

林耕仁說，從支出項目看，已經超過一般人所能理解的範圍，大家應該從沒聽過，擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期申報的加班費總數，更沒聽過用助理上繳的錢，來支付非立院助理的薪水、獎金，支付民眾黨長官的聚餐支出，可見高虹安將這些錢當成自己的小金庫。他說，高虹安曾經擔任過資策會組長、科智公司業務處長、鴻海大數據中心主任兼副總經理，可曾看過有公司要求員工上繳薪資，當作主管可以任意使用的「特別費」？

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爆高代墊餐費八○○六 竟拿回九千

林耕仁昨晚也加碼爆料說，高虹安口口聲聲關心體恤辦公室助理，但根據高辦公室的帳目，其中一筆二○二○年六月一日支出費用明細寫道，辦公室聚餐「乾杯」餐費八○○六元，由委員墊付，但備註登載「算整數九○○○給委員」。

林耕仁並質疑，不知道何種辦公室倫理，才能讓助理們如此乖巧，願意以「無條件進位法」支付委員金額？

林耕仁昨天上午也表示，要代替新竹市民對高虹安提出最嚴肅的質疑：請問助理上繳金錢，是不是做為你個人支出使用？是不是為了滿足你個人及民眾黨各項支出，浮報助理加班費甚至助理薪資？如果是，就已涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪；如果不是，請高虹安解釋這些支出真正的來龍去脈。因為這嚴重悖離大家的經驗法則。

林同時質疑，高虹安疑似涉及貪瀆的行為，難道就是民眾黨宣稱的「新希望」、「新價值」？高虹安疑似透過助理薪資、浮報加班費挪為己用，怎能讓新竹市民心「安」呢？高真的心「安」理得嗎？

林耕仁籲各界保護勇敢的吹哨者

林耕仁強調，所公開的資料源於高虹安辦公室內部吹哨者，他會用「禍起蕭牆、捫心自問」來形容這件事，與其他機關、政黨無關，他請各界務必要保護這位勇敢的吹哨者，千萬不要讓有心人士見縫插針，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪！」

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