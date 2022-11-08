（台中）盧秀燕 1天成立3個後援會

盧秀燕（中）昨天成立國際獅子會300C1區後援會，感謝大家出面相挺。（記者陳建志攝）

2022/11/08 05:30

〔記者歐素美、陳建志、蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數不到廿天，爭取連任的國民黨台中市長候選人盧秀燕昨白天打政績牌，主持大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，完工後將做為活動中心及日間照護中心，另外也出席梧棲區中正、文化、安仁及中和等四里長聯合活動中心揭牌啟用；晚上則在競選總部，一口氣成立公車客運業、國際獅子會300C1區、青商會三個挺燕後援會，現場氣氛熱烈「凍蒜」聲不斷，全力爭取勝選。

客運業、獅子會、青商會相挺

台中市長盧秀燕昨天主持大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，市府斥資四千六百多萬，將興建三層樓建築，作為活動中心及日間照護中心，預計二○二四年六月完工。盧秀燕強調這棟大樓在地居民殷切期盼多年，昨天終於開工，完工後將提供居民更進步、優質的多元複合活動空間。

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大安區綜合服務大樓開工

盧秀燕昨天也主持梧棲區中正、文化、安仁及中和等四里聯合活動中心揭牌啟用，感謝地方民代的爭取與議會對預算的支持，強調嶄新的活動中心有多功能教室、民眾交誼室及會議室，相信民眾未來在此活動會非常方便。

盧秀燕昨天晚上則一口氣在競選總部舉辦公車客運業、國際獅子會300C1區、青商會三個後援會成立，現場聚集滿滿支持者，盧秀燕表示，過去四年和公車業者合作愉快，推動雙十公車政策，讓市民朋友到台中任何一個地方最多就是十元，感謝公車司機辛苦服務大家。

盧秀燕還自豪執政這四年來台中成為媒體民調全台最宜居、幸福的城市，並說四年前競選時喊出「市長換人，空氣換新」，不忍心市民用自己的肺當空氣清淨機，因此四年來最重視空氣的變化，推動多項改善空污政策，包括電動公車數量全台最多，老舊汽機車換新補助也是六都最高，多管齊下解決空污，現在是空污季，但天空依舊藍天白雲，並說如果大家肯定她的施政成績，剩下十多天請大家幫忙拉票，投票當天出來投票，讓她能順利連任繼續服務大家。

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