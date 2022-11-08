台美上週簽署人道援助合作備忘錄 孫曉雅：台灣是可信的夥伴

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅，昨出席「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，並上台致詞。（記者塗建榮攝）

2022/11/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美上週四在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅昨在外交部主持備忘錄宣布茶會。外交部說，此彰顯台美進一步制度化推動發展及人道援助，將持續深化合作，強化台美緊密的全球夥伴關係。

孫曉雅致詞表示，台灣是可信的朋友和夥伴，美國讚賞台灣對國際社會的貢獻。在危急或災難的時刻，美國有幸與台灣等可靠夥伴合作，提供援助救濟，為此我們深感驕傲。這份備忘錄促成雙邊專家在範圍廣泛的項目和計畫上進行合作，並為需要的國家進行培力，增加全球經濟韌性。

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我駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯於美東時間十一月三日，簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」、「美國太平洋基金（PAF）—美台夥伴關係備忘錄」及台美在巴拉圭合作中小企業育成中心（SBDC）協議，表達共同提升在太平洋及拉美區域發展及韌性的意願。

根據此備忘錄，AIT和駐美台北經濟文化代表處（TECRO）分別指派美國國際開發總署及台灣財團法人國合會作為代表執行合作內容，初步合作範圍將包含國際發展協助、人道援助、推廣參與國際論壇並分享最佳實踐、促進國際發展與人道領域之研究、能力培養、訓練及知識轉移。

吳釗燮：台美攜手力促地區發展

外交部長吳釗燮指出，近年來台美持續深化夥伴關係，在諸多領域建構制度化的合作，例如經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技合作會議、教育倡議及海巡合作工作小組等，都是雙方關係深化及制度化的最佳例證。

吳釗燮強調，此次備忘錄及相關合作協議的簽署，更展現台美雙方攜手合作，在太平洋及拉美地區協力促進自由、繁榮與發展的決心。

國合會秘書長項恬毅表示，期待將現有合作擴展到區域中其他理念相近國家，例如斐濟。

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