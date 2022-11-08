英國貿副部長抵台 明主持台英經貿對話

英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）7日抵台訪問，9日將與經濟部政次陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話。（英國在台辦事處提供）

2022/11/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國國貿部副部長韓斯昨抵達台灣訪問。英國在台辦事處表示，韓斯九日將與經濟部政次陳正祺共同主持第廿五屆台英經貿對話會議，討論市場准入議題，期望透過綠色貿易與供應鏈合作強化連結。韓斯在新聞稿中提及，與台灣這個重要夥伴加強貿易連結，是英國脫歐後向印太傾斜的政策方向，「更緊密的合作將有助於保障我們未來數十年的經濟發展」。

韓斯並將晉見總統蔡英文，這也是全球疫情爆發以來，台灣與英國首次恢復實體經貿對話。

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英國國貿部和英國在台辦事處七日發布新聞稿宣布韓斯訪台，除晉見總統，也將會晤經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、國發會主委龔明鑫和行政院政委鄧振中。英辦指出，台灣GDP超過七七○○億美元，是科技發達、經濟穩健成長的成熟經濟體，過去卅年來平均經濟成長率高達四％，一直是英國重要的貿易夥伴。韓斯親訪台灣，明白顯示英國對強化雙邊貿易關係的承諾，「台灣和英國一樣擁護在以規則主導的全球貿易系統下的自由公平貿易」。

英辦說明，韓斯將代表英方主持第廿五屆台英經貿對話會議，英方將就金融科技、食品與醫藥等產業之市場准入議題與台方進行討論，以協助更多英國企業出口與投資台灣。

韓斯也將與台方就再生能源、科學與創新等互利領域進行交流，推廣英國在離岸風電、氫能和電動車的專業創新。對話會議後，英國創新局將與台灣經濟部技術處簽署合作備忘錄，在二○二五年前將有五百萬英鎊資金挹注雙邊創新科研計畫。

韓斯曾多次訪台，他在新聞稿中分享，他於一九九一年首次造訪台灣，很高興看到台灣長足成長為如此多元活躍的經濟體。韓斯此行也將造訪有超過十家英企參與打造的海能風電（Formosa2）離岸風力發電場。

台英雙邊貿易總額去年超過八十三億英鎊（約三○二○億新台幣），達歷史新高。

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