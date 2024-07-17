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川普要台灣付軍費 林右昌：是盼台灣展現守護自我決心

民進黨秘書長林右昌表示，川普無非希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心，台灣也已展現這樣的決心，並持續強化自我防衛，負起應有的國際責任。（資料照）

民進黨秘書長林右昌表示，川普無非希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心，台灣也已展現這樣的決心，並持續強化自我防衛，負起應有的國際責任。（資料照）

2024/07/17 18:56

〔記者陳昀／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受專訪稱台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付軍費。對此，民進黨秘書長林右昌表示美中戰略格局不會改變，台灣是世界民主同盟重要核心，川普無非希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心，台灣也已展現這樣的決心，並持續強化自我防衛，負起應有的國際責任。

民進黨晚間發布新聞稿，林右昌指出，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。美中戰略格局不會改變，中國是美國最大威脅，這已是民主、共和兩黨，還有國會、政府與民間企業的共識；美國的印太戰略與世界民主同盟夥伴擁有共同的價值與利害關係，台灣是最重要的核心之一。

林右昌提及，川普的談話，無非是希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心，過去數年台灣也已經展現了這樣的決心，並持續強化自我防衛的投資，負起應有的國際責任。民主進步黨做為守護台灣自由民主價值的第一政黨品牌，得到多數台灣人民的支持與認同，我們會繼續努力，與世界民主同盟夥伴站在一起。

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