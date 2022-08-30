棄保話題發酵 藍綠白攻防》黃珊珊︰國民黨找不到投蔣理由

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）昨舉行「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」，提出公私協力精進社宅長者換居計畫。（記者田裕華攝）

2022/08/30 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊以無黨籍投入台北市長選戰，三腳督正式成形，後續可能的「棄保效應」再掀討論。黃珊珊昨接受網路節目專訪時砲轟，「國民黨操作棄保，其因在於找不到說服選民投給黨籍參選人蔣萬安的理由」。她也說，藍、綠陣營紛紛打出棄保，顯示自身對於基本盤鬆動感到害怕，設法於「同溫層」內取暖。

藍綠怕基本盤鬆動 同溫層內取暖

黃珊珊前天宣布參選時喊出「擺脫藍綠惡鬥」、「只靠藍綠、棄保的政黨，都是在侮辱台北市民智慧」，雖意在搶攻中間選民，但如前總統陳水扁都認為，年底選戰將重演一九九四年市長選舉結果，發生棄保效應。國民黨內部最新民調顯示，民進黨參選人陳時中在藍大於綠、黃珊珊「本命區」的南港內湖區民調第一；國民黨台北市議員游淑慧也分析，黃珊珊參選將分化藍營選票，使陳時中漁翁得利。

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黃珊珊昨接受節目專訪時表示，現在廿歲的首投族可能都已不認識陳水扁，棄保思維已過時，而游淑慧此舉更是明顯在操作棄保，譏嘲國民黨喊出「投給黃珊珊就是投給陳時中」意圖左右選情，但實則是因找不到說服選民投給蔣萬安的理由。

跳脫藍綠框架 反駁從政變色

黃珊珊認為，台北市民於八年前選出無黨籍的柯文哲，已證明超越藍綠、不被政黨顏色綁架，至今仍打著藍綠招牌者是完全落後市民水準；黃更自豪稱，既然自己被藍營打成綠的、又被綠營打成藍的，證明是不分藍綠、一定是對的人選，藍、綠陣營操作棄保，顯示自身對於基本盤鬆動感到害怕，才設法於「同溫層」內取暖。

黃珊珊宣布以無黨籍參選，被蔣萬安暗酸「不會隱藏自己政黨」、游淑慧也細數黃「從政變色史」。黃珊珊昨表示，被新黨開除黨籍後，加入親民黨至今已廿年，不解游的批評是什麼意思；黃重申台北市民早已跳脫藍綠框架，反擊「我想他們可能還沒跟上來吧！」

而參選記者會上雖有台北市長柯文哲大陣仗率局處首長站台，卻不見親民黨主席宋楚瑜；黃珊珊解釋，均有邀請但人家剛好有事缺席。

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