棄保話題發酵 藍綠白攻防》陳時中︰蔣選票必受黃影響流失

民進黨台北市長參選人陳時中昨前往都市再生願景館，參觀展覽並與台北市都市更新學會座談。（記者羅沛德攝）

2022/08/30 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕黃珊珊請辭台北市副市長，將以無黨籍投入台北市長選戰，三強鼎立考驗選民的投票決定；外界評估，蔣、黃民調落後者，最有可能被棄，而一旦棄保不徹底，則對陳時中較有利。民進黨台北市長參選人陳時中近日多次強調，蔣萬安的選票勢必會受到黃珊珊的影響而流失，他自己則沒有思考過棄保問題，只思考如何規劃政見及人民的需要，要用政策取勝。

沒思考棄保問題 要用政策取勝

在黃珊珊宣布參選後，電子媒體最新民調顯示，蔣萬安支持度居冠，黃珊珊緊追其後，與蔣萬安的差距縮小，陳時中則位居第三；在廿至卅九歲族群的支持度上，蔣萬安比例下滑超過一成，黃珊珊、陳時中都上升約一成，被認為是近來政策對年輕族群奏效。

請繼續往下閱讀...

對於棄保的操作，陳時中多次強調從未思考，他會以政策取勝。陳時中競選總幹事吳思瑤昨日補充，棄保是蔣萬安與黃珊珊間的矛盾衝突，有人想操作、有人想反操作，但陳時中不會被影響，還是照自己的選戰步調，用政策來爭取選民的支持，而不是用政治操作。吳思瑤強調，陳時中的支持者絕對是團結力保陳時中，對藍白的棄保操作不介入，也不在選戰策略的思考範疇內。

國民黨內有些人 經常在變化

陳時中昨出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動會，被問到國民黨政治人物質疑黃珊珊是「政治變色龍」一事，陳回應，每個參選人都有自己的定位，人也一定會有所改變，若這樣就稱特定的人是「變色龍」也不公平，國民黨內有一些人物經常在變化。

陳時中昨晚應青平台基金會之邀觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片︰《他還年輕》，觀看前受訪表示，選舉還在前段，每個人都盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，他平常心看待；不過，如果民調排到第三名去，支持者要趕快跳出來替他加一把力。

陳也提到社宅政策希望降低租金，就是希望多投資年輕人，對年輕人好一點，將來年輕人會回饋社會多一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法