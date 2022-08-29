質疑侯立場 林佳龍諷：太過計算也會失算

針對國民黨新北市長侯友宜被質疑是政治精算師，民進黨新北市長參選人林佳龍揶揄太過計算也會失算。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/29 05:30

〔記者魏瑾筠、邱書昱／新北報導〕新北市長選戰，民進黨參選人林佳龍與國民黨新北市長侯友宜不斷交鋒，林佳龍昨天揶揄侯昨天參加國民黨全代會造勢活動，平常又故意與政黨切割，太過計算也會失算，「獨木難撐大廈」，呼籲侯不要再利用市長的身分競選，以單純的候選人和他進行君子之爭，讓新北市民做出選擇。

侯：好好拚市政

對此，侯友宜回應說，他現在是新北市長，要努力把市政做好、好好拚市政、扮演好自己的角色，大家加油。

請繼續往下閱讀...

侯友宜昨天參加國民黨全國黨代表大會造勢活動，林佳龍受訪說，侯友宜太過計算也會失算，「很奇怪！從頭到尾不知道他的立場是什麼？」

林佳龍批評，侯友宜歷經威權體制時代到如今的民主政治，民主政治就是政黨政治，侯參選時就接受政黨的提名，平常就拚命切割政黨，在很多政黨立場上模糊化或故意迴避，尤以最近國民黨副主席夏立言訪中最明顯，「他跟國民黨的立場一樣嗎？不一樣還留在這個政黨幹什麼？」

林佳龍表示，侯友宜指夏立言訪中的時機值得商榷，夏立言與中國官員見面時，侯又說應該公開透明，但對於台灣被矮化、中共再度軍演等議題又再三迴避。

林佳龍呼籲侯友宜不要貶抑政黨或政治，讓自己好像超越黨派、超越藍綠，但事實上，侯在關鍵時刻還是需要國民黨的支持跟提名，呼籲侯不要再故意切割、算計，既然身為國民黨的提名人就應該參與黨的決策並承擔後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法