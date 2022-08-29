拔樁意味濃 侯後援會 正國會樁腳到場

新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛（中）揮旗替新北市長侯友宜連任加油。（林金結服務處提供）

2022/08/29 05:30

〔記者邱書昱、魏瑾筠、林良昇／綜合報導〕新北市的宜蘭縣同鄉會昨天成立新北市長侯友宜競選連任後援會，被視為立法院長游錫堃樁腳的宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛也到場；陳致詞說，他也是新北市府的市政顧問，得知同鄉會要幫侯友宜成立後援會而特地參加。這也讓外界好奇，侯友宜陣營的「拔樁」意味濃厚。

土城區宜蘭縣同鄉會榮譽理事長、國民黨籍新北市議員林金結表示，昨天中午席開兩百桌，成立後援會，獲得鄉親的熱烈響應。新北市的宜蘭縣同鄉會總會理事長、「床的世界」董事長陳燕飛也到場，他與侯友宜共同揮舞戰旗，台下的宜蘭鄉親也高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。陳燕飛被視為民進黨正國會的重要樁腳，在游錫堃二○一四年參選新北市長時曾大力支持，如今同屬正國會的林佳龍參選新北市長，外界觀察這是侯友宜陣營的「拔樁」。

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侯友宜推崇陳燕飛長期熱心公益，對於是否「成功拔樁」？他說，不要再分你我，宜蘭好、新北才會好，他和陳燕飛都是一樣的心情，努力奉獻新北，併肩合作好好做事，他會和宜蘭鄉親團結在一起。

林佳龍：陳燕飛僅禮貌性致意

對此，林佳龍表示，已和陳燕飛聯絡，陳表示，並非以總會理事長身分去支持任何的市長參選人，在現場只是禮貌性向侯友宜致意。林佳龍說，他在交通部長任內推動北宜高鐵、鐵路高架化、國道五號銜接蘇花改、蘇花改提升蘇花安等，都讓宜蘭人很有感，已有宜蘭人連署推薦他參選新北市長，也會籌組規模更大的後援會。

另外，侯友宜昨在國民黨全代會受訪時，被問到日前接受專訪提及要當「帶隊班」，侯表示，新北市義不容辭，要與所有各縣市一起努力，為所有民眾拚好日子。

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