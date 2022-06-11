哥本哈根民主峰會 視訊演說// 蔡：台灣捍衛民主 不屈服於壓力

蔡英文總統昨受邀參與「哥本哈根民主峰會」，透過視訊發表演說。（總統府提供）

2022/06/11 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨受邀參與「哥本哈根民主峰會」，透過視訊發表英文演說指出，台灣非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也準備好深化與理念相近國家在所有共享利益領域的合作，共同捍衛民主世界的秩序及維持區域和平安全。儘管威脅與日俱增，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，「我們決心捍衛我們的國家和民主的生活方式」。

台灣高科技 全球供應鏈重要角色

蔡英文指出，貿易投資合作仍將是共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。台灣的高科技領域，在建立安全的全球供應鏈上可扮演重要角色；在各種關鍵產業領域，台灣已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。

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「民主聯盟基金會」主辦的「哥本哈根民主峰會」，於九日至十日以實體方式舉行。蔡英文以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說，這是她第三度受邀發表演說。

蔡英文表示，對我們的朋友而言，與台灣交往，並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟脅迫，然而他們絲毫不畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動台灣人民。

蔡說，威脅和脅迫都不會動搖台灣走向世界決心。台灣及其人民已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。「台灣不斷致力對抗威權勢力，因為擁抱民主是我們的核心價值」。

蔡英文說，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，儘管威脅與日俱增，我們決心捍衛我們的國家和民主的生活方式，我們相信，如同烏克蘭，我們的決心將獲得其他民主國家支持。

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