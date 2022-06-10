參選高雄市長？黨內民調若最高 柯志恩：就認了

前立委柯志恩。（資料照）

2022/06/10 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨高雄市長人選迄今未定，被傳是黨中央欽點人選的國民黨智庫執行長柯志恩昨接受網路節目專訪時指出，黨中央目前真的沒有口袋名單，高雄市長也不在她的生涯規劃，不過，柯也說，自己不是扭捏的人，黨中央如果透過一個公平透明的參考民調，可以展現高雄人的看法，證明她的支持度最高，「我就認了」。

另一位被點名的前高雄市副市長葉匡時昨接受廣播節目專訪時指出，由於妻子反對，他「絕無可能」參選高雄市長。他認為柯志恩是一位適合人選，並建議柯要有決心，如果沒有選上，一定要留在高雄市，下一次的機會應該很大。

請繼續往下閱讀...

柯志恩昨接受網路節目訪問，對於主持人詢問是否願意參選高雄市長？柯表示，這個問題不是是非題，而是問答題，畢竟在五月之前她沒有與高雄市長選舉聯結在一起，也不在她的生涯規劃，不過，黨主席朱立倫在出訪美國前的確有提醒過她，要慎重考慮一下此事。

柯志恩表示，目前國民黨的氣勢仍處於低點，可以想見高雄市長選舉一定是場難打的仗，但她不會考慮成敗問題，唯一考量就是自己有沒有能耐，可以讓藍軍願意出來投票，保住高雄市議員的席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法