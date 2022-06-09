北市府查無「地下小編」 議員追出是都更處前員工

台北市議員陳怡君指稱爭議PTT帳號「magelinus」，使用者為北市府都市更新處蕭姓前員工。 （台北市議員陳怡君提供）

2022/06/09 05:30

市府調查報告稱「magelinus」發文已久難追查 陳怡君斥公然推諉卸責

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府疑似「網軍」爭議延燒，北市資訊局昨提出「PTT發文事件調查報告」，查出十一筆帳號為市府員工使用。但北市議員陳怡君日前揭發自稱台北市政府「地下小編」的PTT帳號「magelinus」，資訊局報告卻稱發文時隔已久難追查，陳昨追出此帳號為北市都市更新處蕭姓前員工，怒斥資訊局公然推諉卸責，要求市長柯文哲專案報告，並向市民及社會大眾道歉。

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北市府副發言人魏文元表示，中央「資通安全責任等級分級辦法」日誌保存規定至少六個月、「台北市政府網路管理規範」日誌保存規定至少一年。資訊局查察magelinus帳號最近一筆使用市府網路的紀錄為二○一九年五月，因超過一年無使用紀錄，故無法繼續追查。

市府︰網路留言若有違法 歡迎檢舉

魏文元強調，網路留言並非犯罪，但若內容有違法違紀情事則歡迎檢舉、交由司法調查，若把所有市府發文都無限上綱，歸類成柯文哲的網軍，只會製造寒蟬效應，更對公務機關造成很大困擾。

查出11筆PTT帳號為北市府員工使用

多名議員上週揭露市府網軍疑雲，資訊局針對十二組帳號進行調查，扣除兩筆無法調查，剩餘十筆及另一筆外部情資提供帳號均為市府員工使用。疑似造謠的帳號LovError 確認為北市會展產業發展基金會員工林宜民，going70、going90帳號也為其所有；帳號sinju1204為公共運輸處員工所有；帳號 troubleling則為衛生局員工於公務使用。

帳號 SagaCandida、Peterloo、Adlib為觀光傳播局宋姓員工所有，帳號Kuloda經交通局運輸資訊科長林育生承認所有；帳號 Tapqou及帳號magelinus，因無近期PTT於市府網路環境之上站紀錄，無法追查；接獲外部情資，帳號 sxxxxxxt 為新工處同仁所有。

陳要求柯文哲專案報告如何處置

陳怡君自扮「柯南」循E-mail及臉書等管道，追出帳號「magelinus」為都更處蕭姓前員工，怒批仍是市府員工利用上班時間冒用小編身分在網路帶風向，市府卻無法管理此歪風，資訊局竟還聲稱無法追查，根本是公然推諉卸責，如今身分曝光，市府應說明如何處置。

都更處︰該員已離職 調查了解中

都更處回應，該員已離職一段時間，目前正在調查了解中，尚無法證實是否為其行為。

陳怡君指出，據市府「員工使用資通訊裝置應注意事項」規定，使用公務資通訊裝置不得有惡意中傷、謾罵、散佈不實言論、發表個人政治立場等違反行政中立行為，自柯上任後，非但未約束反而更變本加厲，如今一一被抓包「見光死」，柯不斷切割，推稱均為「個人行為」，柯不該再裝無知、以擠牙膏式調查，呼籲應自己「清君側」。

另外，交通局表示，已召開考績會對林育生將有行政處分，額度仍在核定中；觀傳局表示，宋員於上班時間使用PTT從事非公務行為，予以核定申誡兩次；工務局表示，黃員近兩年僅發表一則政治言論相關貼文，擬予申誡一次。

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