我駐美F-16迫降檀香山 飛機輕損

我國空軍1架F-16A戰機因起落架問題，導致迫降於夏威夷檀香山機場，所幸飛機輕損、無人傷亡。（圖擷取自HawaiiNewsNow網站頁面）

2022/06/08 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍正進行F-16A/B block20戰機升級計畫，駐守美國路克基地的軍機亦陸續返台改裝，不過，我國一架欲返台構改的F-16A單座戰機因起落架故障，六日迫降於夏威夷檀香山機場，所幸飛機輕損、無人傷亡。

根據外電消息，一架F-16戰機於美西時間六日下午計畫降落於夏威夷州檀香山機場時，卻因起落架故障而迫降，幸未造成人員傷亡。夏威夷州交通部門發言人僅稱，此並非夏威夷州空中國民兵所屬戰機，而是「來自亞利桑納州」。據了解，這架F-16戰機為我國空軍所有。

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起落架故障 無人傷

對此，我軍方人士低調表示「不評論」，但據了解，這架戰機是以「進場端捕捉」方式成功迫降，僅機頭略有受損。由於我國空軍駐美戰機的保修工作，是外包給美方執行且有保險，因此美方後續將會給予我方適當協助。

美國長期訓練我F-16戰機飛官，我國調撥十餘架F-16戰機輪駐美國亞利桑納州路克基地，但為配合「鳳展計畫」戰機升級案，我國現有一百四十架F-16 block20戰機，須全數於明年升級為「F-16V」，國軍去年起已陸續派駐美戰機返台改裝，再調派其他同型戰機赴美，遞補訓練所需。

據透露，考量F-16戰機航程，我國駐美F-16戰機返台需經過檀香山、關島等地，並沿途接受空中加油。

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