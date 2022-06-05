星期專論》習近平的女性煩惱

如果習近平的傳記有任何可信之處，那就是這位中國最高領袖從來不像你以為的那麼受到女性歡迎。圖為2018年11月習近平與和第二任也是現任妻子彭麗媛訪問阿根廷。（美聯社）

2022/06/05 05:30

◎易思安（Ian Easton）

如果習近平的傳記有任何可信之處，那就是這位中國最高領袖從來不像你以為的那麼受到女性歡迎。事實上，他一生中老是被女性無情對待，可能因此留下心理創傷。

這或許說明了為何習近平有時候似乎過度渴望展現強壯、具男子氣概的特質。很少有世界級領袖和習近平一樣，如此熱中於穿上迷彩服視察軍隊，校閱大型閱兵。在他的領導下，中國大規模擴張核武軍備，對台灣的武力恫嚇更是頻繁到令人匪夷所思。

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文革期間 習母與子斷絕關係

儘管純屬臆測，但北京當局的「戰狼外交」或許反映出其統治者深受悲慘的自卑情結所擾。所有的警訊都擺在眼前。習近平在自己被拿來與他人比擬時（例如小熊維尼），整個人就會呈現非比尋常的好鬥、不安及不自在。客觀而言，習近平已是一名功成名就、權勢滔天的人物，沒有什麼好自慚形穢的（除了族繁不及備載的反人道罪行），但他顯然認為自己與這個世界舞台格格不入。為了進一步瞭解箇中緣由，我們一起來檢視習近平必須面對的所有人際關係挫敗。

如你所知，習近平在童年時期受到母親齊心冷落。齊心在中國共產黨中央黨校的工作，幾乎佔去她所有時間。習近平是由多半待在家裡的父親習仲勛帶大的，而習仲勛或許稱不上是一個小男孩的最佳楷模。習近平的父親還是青少年時，就曾因殺人未遂獲罪，人生的大部分時間都在監獄進進出出。

在動盪不安、人人自危的「文化大革命」時期，習近平的同父異母長姊習和平因不堪暴力迫害而自殺身亡。更悲慘的是，習近平的母親還公開與兒子斷絕關係。這些事情發生時，習近平還只是一個稚嫩的十五歲少年，肯定受創甚鉅。

習近平的第一任妻子柯玲玲在結婚三年後和他離婚，隨後便移居英國。 被如此一腳踢開，想必也讓習近平備感屈辱。

五年後，習近平和第二任也是現任妻子彭麗媛成婚。兩人在廈門歡度四天的新婚蜜月後，彭麗媛就展開漫長的巡迴演出。在那之後的二十年，夫妻倆呈現分居狀態，在南方任職的習近平和住在北京公寓的彭麗媛，被搭乘火車須費時四十八小時的距離分隔兩地。

女兒習明澤 與父聚少離多

在一九八九年六月的天安門廣場大屠殺後，彭麗媛現身為戒嚴部隊獻唱歌曲。身為擁有軍職的民族聲樂家， 彭麗媛投注大把時間走訪人民解放軍基地勞軍，為仰慕她的粉絲表演。我們可以合理推論，習近平應該不喜歡妻子和這麼多男性打成一片。

習近平的女兒習明澤，在成長過程中與父親聚少離多，之後還遠赴美國波士頓就讀所費不貲的貴族學校，距離「習大大」（Big Daddy Xi）更加遙遠，而這個決定勢必讓習近平十分焦慮。想想看習近平錯過女兒多少次的生日，還得支付多麼龐大的學費！

在公事方面，習近平的女性煩惱也不少。沒有一位女性願意屈就中共權力核心中央政治局常務委員會，成為習近平的左膀右臂。這難道是因為習近平身上強烈的古龍水或鬍後乳液的味道？女性也對躋身中央政治局嗤之以鼻，二十五名成員中只有一位女性。

習近平核心圈中唯一的女性是（中共中央政治局委員兼國務院副總理）孫春蘭，而她搶了不少習近平的功勞。二○二二年初，孫春蘭獲頒極具份量的奧林匹克金質勳章，表彰她在北京冬季奧運期間防控新型冠狀病毒病（COVID-19）的努力。毫無疑問，這個獎項理應頒給「清零先生」（Mr. Covid Zero）本人才對。

更難堪的是，為半島電視台、美國之音等國際媒體撰稿的自由記者艾琳．赫爾（Erin Hale）指出， 在中國的省級領袖中，女性僅佔三％；在全國人民代表大會中，女性的比例也不到十％。儘管習近平試圖延攬，但年輕女性還是拒絕加入他的政黨。中共的女性黨員比例已經掉到二十五％，這對任何建黨者來說都很難堪。

造成這個問題的部分原因是，在中國仁慈寬厚的一黨專制體制下，女性對於習近平給予她們的禮遇感到失望。拜習近平之賜，白領女性勞工被容許（或被命令）屆齡五十五歲退休。藍領女性勞工的待遇甚至更好，可以在五十歲就離開生產線，享受漫長的退休生活。這種情況迫使今年六月滿六十九歲的習近平，必須和黨內兄弟超時加班，一肩扛起少了女性支撐的一片天。

彭帥事件 衝擊習核心形象

另一個原因則來自於「惹是生非」（troublemaking）的女性主義者和女權團體，以及如今下落不明的彭帥，和中國本土的「我也是」（MeToo）運動。許多中國女性對於三軍統帥試圖喚醒傳統家庭價值的苦心毫不感激，反而指控他是女性遭丈夫家暴後愈來愈難訴請離婚的始作俑者。其他女性則希望，若被張高麗之流的不法官員性侵犯，她們可以討回公道。

雖然以上疑慮完全有憑有據，但這些女性似乎不能理解這位核心領袖為她們的整體福祉付出多少心力。身兼中共中央財經領導小組組長的習近平，很清楚全中國的性別所得差距正在擴大。時至今日，女性在職場上獲得良好待遇的機會比以前更少。因此，當習近平要全中國的女性待在家裡當個賢妻良母，他只是試圖保護女性免於在工作上受挫，以及在財務上捉襟見肘。

現在我們沒有人不知道，習總書記英明睿智、風采翩翩且魅力十足。對習的個人崇拜並非憑空誕生。這是他應得的。每座城市街道上那些巨大的看板不會騙人。很明顯，習近平有一種與生俱來的動物吸引力。看看那些世界級領袖有多麼熱切和他建立密切關係就知道，尤其是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。

然而，即使習近平拚命博取關愛、尊敬和奉承，中國女性還是照樣對他不屑一顧。

光憑這一點，就足以讓一個男人抓狂了。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」資深主任、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）

◎易思安（Ian Easton）

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