拜登訪韓日未訪中 學者：美亞洲策略同盟優先

美國總統拜登展開任內首次亞洲行，訪韓日、卻未訪中國。學者賴怡忠昨指出，拜登此行釋放出美國亞洲策略仍以同盟為先，並藉由訪問韓日讓印太戰略架構有更明確主張。圖為拜登與南韓總統尹錫悅舉行峰會後召開記者會。（美聯社）

2022/05/22 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國總統拜登展開任內首次亞洲行，訪韓日、卻未訪中國。學者賴怡忠昨指出，拜登此行釋放出美國亞洲策略仍以同盟為先，並藉由訪問韓日讓印太戰略架構有更明確主張。學者郭育仁則說，美日同盟將會對台海安全論述更清晰，對中國的嚇阻也將更為明顯。

QUAD峰會 台海將是重要議題

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，拜登政府五月份將提出一系列相當有意識的亞洲政策，包含國務卿布林肯原要對中國政策發表談話，但因染疫延期，之後國務院官網大幅更新對於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述。拜登十二日在華府與東協各國領袖進行峰會，接著出訪韓日。

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賴指出，過往美國總統亞洲行大多先訪日、再訪韓，而韓國新任總統尹錫悅已表達與日本和解、重視美韓同盟、對北韓強硬的態度，與前任總統文在寅不同，因此拜登先訪韓可以說是給尹肯定與支持。

至於中國，賴怡忠分析，美國國家安全顧問蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於十八日通電話，即便之後拜登與中共領導人習近平也通電話，這只是代表拜登在親訪韓日之際，沒有不理中國，卻也是一種「孰輕孰重」的表現。拜登已為美中競爭建立一道護欄。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪指出，日本國家安全保障局長秋葉剛男本月三日在華府與蘇利文會晤，美日的國安幕僚長在拜登亞洲行前先會面，顯然美日將會在接下來的領袖會談，針對台灣或台海安全做一次非常明確的協調，而隨後的QUAD峰會，「台灣是免不了的最重要議題」。

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