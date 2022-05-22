NHK：拜登訪日 對台傳達力挺訊息

NHK報導指出，美國總統拜登訪問韓日最大目的就是向外界宣示美國對參與印度太平洋地區毫無動搖，同時也會再度確認「擴大嚇阻」，向台灣傳達強有力的支持訊息。圖為拜登在南韓總統尹錫悅陪同下出席國宴。（法新社）

2022/05/22 05:30

再度確認「擴大嚇阻」 牽制中國、北韓

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統拜登將在二十二到二十四日訪問日本，為確保安全，日本警視廳將動員一．八萬名警力強化維安，與前總統川普來訪時的維安規格大致相同。根據日本放送協會（NHK）二十日報導分析，拜登此行最大目的就是向外界宣示美國對參與印度太平洋地區毫無動搖，同時也會再度確認「擴大嚇阻」，向台灣傳達強有力的支持訊息。日本共同社則報導，拜登二十三日在東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）時，預計會有包括日本在內的十國參加。

凸顯美對東亞安全保障

NHK指出，因應俄羅斯侵略烏克蘭，美國政府不想讓盟邦產生美國會弱化印太參與的憂慮，因此拜登特別訪問日本與南韓，展現美日與美韓同盟的堅定，凸顯美國一直以來對東亞的安全保障。

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NHK分析，此次日美領袖會談的關鍵字就是「擴大嚇阻」，亦即透過事前公開宣言，把對盟國的攻擊視為對美國攻擊並採取報復，以嚇阻對方，等於是把自身嚇阻力提供給盟國，所以被稱為「擴大嚇阻」。報導說，拜登此行希望跟日韓再度確認「擴大嚇阻」，來牽制中國與反覆試射彈道飛彈的北韓。此外，再度確認「擴大嚇阻」也對台灣民眾傳達強有力的支持訊息。

IPEF預計有十國參加

另一方面，共同社二十一日報導，拜登已確定將在二十三日與日本首相岸田文雄在東京舉行的多邊會議上發表宣言，啟動美國主導的IPEF。

共同社指出，拜登考慮到中國在亞洲擴大的影響力，極力爭取更多國家參加。據了解，預計參加IPEF的有美、日、韓、澳洲、紐西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度。共同社說，台灣也表示有意加入，且得到美國國會等的支持。

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