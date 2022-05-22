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    首頁　>　政治

    余茂春領軍 美智庫研擬抗中策略

    華府智庫哈德遜研究所十九日宣布成立「中國中心」，負責研擬抗中策略。「中國中心」將由川普時代重要中國智囊余茂春帶領。（中央社檔案照）

    華府智庫哈德遜研究所十九日宣布成立「中國中心」，負責研擬抗中策略。「中國中心」將由川普時代重要中國智囊余茂春帶領。（中央社檔案照）

    2022/05/22 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）十九日宣布成立「中國中心」，負責研擬抗中策略。「中國中心」將由川普時代重要中國智囊余茂春帶領，並由前國務卿龐皮歐擔任諮詢委員會主席。

    龐皮歐擔任諮詢委員會主席

    針對抗中，余茂春近期在本報撰文曾表示，不少分析家錯誤認為習近平與他之前的中共政治領袖相比，是專制獨裁和走火入魔，「因此沒有了習近平中國就沒事了」。這是非常不對的看法。治國無方的習近平不是問題癥結，當代中國的主要問題，都是因為「製造毛澤東、鄧小平、習近平這種政治領袖的共產主義獨裁專制制度」。

    面對中國威脅，抗中成美國兩黨共識。哈德遜研究所官網介紹，成立 「中國中心」（China Center），將負責研擬政策回應，確保美國戰略重心持續放在中國，促進以自由民主價值為基礎的全美及全球性對話。

    哈德遜研究所指出，中心由先前擔任國務院資深中國政策顧問的余茂春帶領，龐皮歐擔任諮詢委員會主席。龐皮歐及余茂春去年一月卸下公職，相繼以傑出研究員、資深研究員身分加入哈德遜研究所。

    龐皮歐表示，哈德遜創立中國中心並由余茂春領導，在推動民主對抗當今時代核心威脅上邁出一大步，這威脅即中共的治理模式。

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