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    南加州長老教會槍擊案 台教會：應禁止和統會成員入境

    美國南加州爾灣長老教會槍擊案造成一死五傷，台灣教授協會與台灣基督教長老教會昨日召開記者會，為保護教友而罹難的鄭達志醫師默哀。（記者張嘉明攝）

    美國南加州爾灣長老教會槍擊案造成一死五傷，台灣教授協會與台灣基督教長老教會昨日召開記者會，為保護教友而罹難的鄭達志醫師默哀。（記者張嘉明攝）

    2022/05/19 05:30

    〔記者李欣芳、姚岳宏、吳政峰／台北報導〕美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案造成一死五傷，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」成員，台教會會長許文堂昨提出五點呼籲，包括外交部禁止和統會成員入境、外交部與僑委會清查在外各單位是否有補助統促團體、國安單位清查台灣統派與中國統戰部的關聯、行政院與立法院加速立法對外國代理人危害台灣民主自由加以防範、美國取消對和統會等有統促背景人士的居留權。

    羅致政推動修法 仇恨罪加重處罰

    對於許文堂的呼籲，府院官員表示，相關問題宜先由國安單位評估，若有具體結論，再交由外交部執行。

    府院官員表示，和統會成員若具外國籍，政府當然有核准簽證與否的裁量權，但若是本國籍，則無法禁止國人返鄉。

    民進黨立委羅致政將提案修正刑法，對於因政治不同意見等仇恨行為的仇恨罪加重處罰。羅致政說，未來統派團體若在國內打人，原本僅以一般暴力罪法辦，未來可以仇恨罪加重論處，最快在立法院下會期提出並積極推動三讀。

    長老教會與台教會昨召開記者會，長老教會總會總幹事陳信良發表聲明，呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的仇恨言論，並以有效策略防範相關團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事件，對台灣造成傷害。

    警政署初步清查，目前國內尚無和統會相關具體的組織犯罪紀錄，亦非屬既有蒐報、列管的違法暴力組織對象，但警政署強調，會持續強化與各國及國內情治單位間情資分享與協調合作。調查局則表示，將持續蒐報和統會在台發展情形，若有不法，必嚴查速辦。

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