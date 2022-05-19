南加州長老教會槍擊案 美檢方：周文偉想殺死教堂所有人

曾為中共統戰組織「中國和平統一促進會」（和統會或統促會）成員的周文偉，十六日闖進美國南加州橘郡的日內瓦長老會教堂大開殺戒，釀成一死五傷，震驚美台。（法新社）

2022/05/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾為中共統戰組織「中國和平統一促進會」（和統會或統促會）成員的周文偉，十六日闖進美國南加州橘郡的日內瓦長老會教堂大開殺戒，釀成一死五傷，震驚美台。周文偉十七日在橘郡首次出庭，將面臨五項殺人未遂、四項非法持有爆裂物和一項持槍謀殺罪名，不排除最重可能面臨死刑。

首次出庭 面臨多項罪名不排除判死

檢方將調查嫌犯和「和統會」的關係，聯邦調查局（FBI）也針對這起帶有政治動機的凶案展開仇恨犯罪調查，未來可能另以聯邦罪名起訴，可見案情重大。

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槍擊案造成當時為了阻止周文偉行凶而中槍的五十二歲台裔醫師鄭達志身亡，以及另外五人受傷。據美聯社報導，橘郡檢察官史必哲（Todd Spiter）批周文偉是「怪物」，擬定了「邪惡的計畫」，企圖屠殺教友，讓他意想不到的是，教友並不是「無辜的羊群」，反而展現獅子般的英勇，奮力反擊。

史必哲指出，周文偉事先埋伏加上使用槍枝，光是這些就足以讓他被判無期徒刑、終生不得假釋，或是死刑。他還攜帶一些類似汽油彈的爆裂物、十五個裝滿九毫米子彈的彈匣及兩支半自動武器。史必哲強調：「我相信他是要殺死所有人，然後把教堂炸了。」

路透報導，據美國內華達州政府的紀錄顯示，周文偉擁有擔任配槍保全人員的執照，自二○一八年以來，曾在拉斯維加斯三家不同保全公司任職，並獲得配戴槍枝工作的許可，許可期限到今年十月。

美國檢調十六日搜索周文偉位於內華達州南部的住處。周的室友戴維斯（Jordin Davis）表示，印象中周文偉是個善良、安靜的人，但曾批評台灣政府相當腐敗，自認為是「政治難民」，完全不想和台灣有瓜葛。室友表示，檢方帶走了一台筆記型電腦，以調查電子紀錄。

相關紀錄顯示，周文偉和妻子去年將公寓轉手賣掉，但周仍向新房東承租居住多年的公寓。周曾對隔壁鄰居歐瑞拉納抱怨說，新房東把房租漲到一○五○美元，但他付不起，依社會救濟金過活的他月收入僅五四八美元，因而在三月被逐出公寓。

歐瑞拉納說，周被逐出公寓後一個月，鄰居看見他在舊家前徘徊。周就是一位無家可歸的老人，曾告訴她「我已不在乎自己的人生」。

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