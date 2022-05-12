拜登今主持線上疫情峰會 陳建仁參與

美國總統拜登（歐新社）

2022/05/12 05:30

台灣再度受邀 外交部︰防疫成果受肯定

〔記者楊丞彧／台北報導〕為應處未來全球公衛危機，美國、加勒比海共同體主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾等國家，預計於美東時間十二日共同舉辦第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」。會議將由美國總統拜登主持，並將全程在白宮官網進行直播。我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞的方式與會。

預錄致詞 陳建仁談「台灣模式」

外交部昨表示，我國再度受邀參加峰會，凸顯台灣的防疫成果及對各國的貢獻，廣受國際社會所肯定。去年首屆「全球新冠肺炎高峰會」由美國主辦，台灣亦由陳建仁代表與會。

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陳建仁在預錄影片中表示，台灣面積雖小但具豐沛善心，面對COVID-19疫情，自前年四月起，透過公私協力，已提供全球八十餘國、價值超過七千萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭十五萬劑的高端疫苗。陳建仁也將代表政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈一百五十萬美元，以協助提升全球疫苗涵蓋率。

陳建仁強調，武漢肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。只要團結，我們將能建立更強健的衛生體系、守護復興民主並堅守人權，重建美好的未來。

外交部表示，在第七十五屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。

前副總統陳建仁（見圖，擷取自外交部提供影片）今將以預錄方式，參加由美國總統拜登所主持的「全球新冠肺炎高峰會」。

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