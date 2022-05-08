前中選會主委黃石城辭世 享壽88歲

前彰化縣長、中選會主委黃石城前天上午在台大醫院辭世，享壽八十八歲。（資料照）

2022/05/08 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長、中選會主委黃石城前天在台大醫院辭世，享壽八十八歲，黃石城女兒、前立委黃文玲昨天證實父親已辭世，告別追思儀式將會回到故鄉彰化舉辦。

黃文玲表示，父親是彰化大村人，以無黨籍身分當選彰化縣長，就任縣長的八年間，最自豪的就是以最省的經費興建了體育場，也開辦區運。父親對於家鄉有很多規劃，希望在八卦山興建觀光五星級旅館，計畫在溪湖一帶引進Outlet，很可惜這些想法都沒有實現。

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黃文玲強調，父親生前有交待要葬在彰化，與祖父母長相左右，告別追思也會在彰化縣舉辦。

地方人士表示，黃石城原為執業律師，後來從商做貿易，在一九八一年到一九八九年間擔任彰化縣長，妻子陳照娥曾任國大代表，兩人育有二子一女，長子黃偉峰為台灣駐瑞士代表，女兒黃文玲曾任立委，目前是律師，次子則在學術界。

地方人士指出，黃石城在戒嚴時期，能以無黨籍身分當選彰化縣長，主因是當時紅、白派系相爭不下，國民黨決定空降陳伯村參選，引發地方派系強烈反彈，黃石城在知名黨外人士黃順興等人協助下，以凌厲的文宣攻勢高票當選。卸任縣長後，黃石城與前總統李登輝與民進黨都維持不錯關係，先後就任政務委員、總統府國策顧問、中選會主委，淡出政壇後也擔任台灣傳統基金會董事長等職。

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