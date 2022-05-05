印太經濟架構 吳釗燮：台灣理論上會在裡面

美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）傳出本月可能正式宣布，外交部長吳釗燮昨被立委問到台灣理論上是否在內時，吳回應「是」，強調我方持續向美方力爭。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/05 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）傳出本月可能正式宣布，外交部長吳釗燮昨被立委問到台灣理論上是否在內時，吳回應「是」，強調我方持續向美方力爭。立委也問到IPEF首輪國家是否納入台灣？經濟部政務次長陳正祺也表示「有機會」。

立法院外交及國防委員會昨就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，邀請相關部會報告並備詢。

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民進黨立委羅致政問及，台灣理論上會在IPEF裡面？吳釗燮回應：「是，布林肯說不會排除包括台灣在內的夥伴。」羅致政強調，IPEF不光是我方想要進，美方也需要台灣在裡面，我們要展現自信。

立委籲外交部 爭取台灣為名參與

民進黨立委蔡適應也關切IPEF進程。外交部政次田中光表示，我方密切關注，目前掌握的有四大塊議題，包括潔淨能源、基礎建設、勞工還有供應鏈等；美方沒放進關稅或市場，應與一般自由貿易協定（FTA）不同。蔡也呼籲，外交部要爭取以「台灣」為名參與。

民進黨立委王定宇直問，IPEF的第一輪成員，台灣會不會被邀請？陳正祺則說，我方積極爭取，「有機會」納入第一輪名單。國民黨立委江啟臣說，IPEF必須要有進展，否則就是淪為口號。陳正祺指出，IPEF四大主軸在「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也都有討論到，我方希望在供應鏈上的實質合作有進展，目前進展還不錯。

另就外交部常務次長俞大㵢週一在司法委員會答詢表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣二三五○萬人民」，遭國民黨立委曾銘宗多次咆哮「莫名其妙」、「國名什麼時候改了？你是肖仔喔！」對此，吳釗燮昨受訪時強硬回應：「任何對外交部常任文官的羞辱或人身攻擊行為，我絕不接受！」

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