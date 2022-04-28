涉官司仍獲國民黨提名》林姿妙：沒做壞事 江聰淵促交代金流

涉官司仍獲國民黨提名，林姿妙：公平正義，我沒做壞事！（記者游明金攝）

2022/04/28 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨獲得國民黨中央徵召競選縣長連任；林姿妙說，獲得提名是「公平正義」。擔不擔心對手用官司來打她？她強調：「我沒有做壞事。」民進黨縣長參選人江聰淵說，林姿妙應向縣民說清楚近億元不明資金的來源與流向，這是政治人物基本道德要求，不應逃避。

林姿妙昨天下午出席防疫記者會前，面對媒體提問有關她獲得國民黨提名競選連任一事，她僅說：「公平正義！」語氣似有不滿。

請繼續往下閱讀...

至於昨天的提名記者會與黨中央視訊的內容，林姿妙說：「就是希望繼續拚宜蘭縣的交通、建設、觀光、教育。」提名有很高興嗎？她強調，她本來就很打拚在做，大家都知道。

媒體追問「擔不擔心對手用官司來打你？」林說：「我沒做壞事啊！公平正義啊。」語畢匆匆走入會場。

民進黨縣長參選人江聰淵說，林姿妙「候選人」應該向鄉親說清楚近億元不明資金來源與流向，這是政治人物基本道德要求，鄉親也有權利知道，林要勇敢面對，不要逃避。

民進黨宜蘭縣議員陳文昌說，國民黨中央原將林姿妙列入第一波縣市長提名，但林涉嫌貪瀆官司，國民黨評估決定押後處理，視官司變化再做決定。這段期間，黨中央與地方一直傳出「換將」聲音，坊間也有各種民調，調查是否支持國民黨換人參選宜蘭縣長。

陳文昌指出，國民黨傳出「換將」，林姿妙相當不滿，昨天原先也傳出暫不提名，國民黨縣黨部與部分議員得知後揚言，林若未獲提名，今天要動員向黨中央抗議，國民黨高層才決定提名林姿妙。

陳文昌表示，國民黨沒有原則，迫於壓力不得不提名林姿妙，是向地方派系勢力屈服，提名一個涉嫌貪瀆的縣長候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法