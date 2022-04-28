扛台中重責 蔡其昌自認會做事

立法院副院長蔡其昌表示，他跟盧秀燕的競爭，是台中市未來發展一種價值的選擇。（記者蘇金鳳攝）

2022/04/28 05:30

〔記者蘇金鳳、吳書緯／綜合報導〕立法院副院長蔡其昌昨天正式獲民進黨中央提名參選台中市長。面對市長盧秀燕的現任優勢，他表示，和盧的競爭是台中市未來發展的價值選擇，「如果要會做人的市長，盧比較適合；如果要會做事、讓這個城市進步往前走，我比較合適。」對此，台中市政府表示不予回應。

蔡其昌表示，他和盧秀燕的不同點，在於盧很會做人，但自己是來做事，年底的市長之爭，是做人及做事價值的選擇。被問到盧秀燕這四年來有何政績？蔡其昌認為都沒有做好，第一是空污未改善；其次就是台中市是對年輕人不友善的城市，他批評四年來社宅數量少、進度慢。蔡表示，盧秀燕一直宣稱她蓋了幾戶，但都是林佳龍時代規劃，另外治安、交通等問題，他會一一提出檢視。

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蔡其昌表示，盧市長這四年來不認真做事，對市政沒有興趣、只會做人，空污、社宅對她而言，都是麻煩的事，但這些都是一個城市要發展的大事。

蔡其昌強調，屬於這個城市的大事，盧解決不了，沒有進度還倒退嚕，他會來解決。在空污方面，他會有計畫、有步驟將這個城市的污染源逐一改善。

其次，他會解決打不通的道路，如市政路打通問題，還有交通問題，要讓台中市的交通更智慧化。

此外，他會廣蓋社會住宅，會快速且量多，結合很多的力量讓社會住宅增加，會為年輕人找店面，提供年輕人創業空間。

蔡其昌獲民進黨中執會通過徵召參選台中市長，台北市議員徐巧芯等多位國民黨議員、參選人昨召開記者會，批蔡為「中火門神」、「貪官守護者」。

對此，民進黨台中市議員、蔡其昌辦公室發言人陳世凱回擊，國民黨人想選議員卻拿台中市政炒作，是對台中人不尊重，盧秀燕阻擋中火更換低污染的燃氣機組一年多，盧才是高污染「中火燒煤炭的守護者」。

中火議題 藍綠交鋒

陳世凱表示，盧秀燕選市長時說「市長換人，空氣換新」，到目前已經跳票，盧連一句道歉都沒有；而且中火的污染是因為燃燒煤炭太多，所以這幾年台電公司一直希望由燃煤轉為燃氣，然而盧硬生生卡了燃氣機組一年多，讓台中人多吸一年多的煤炭廢氣。

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