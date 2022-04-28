張麗善拚連任 綠批家族政治

雲林縣長張麗善獲國民黨徵召選下屆縣長，表示會以「平常心」面對選戰。（記者詹士弘攝）

2022/04/28 05:30

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨獲國民黨中常會徵召競選連任。對手陣營批評張麗善的家族政治包袱太重，沒有留下讓縣民有記憶的政績，連任之路處處挑戰。張麗善則回應，鄉親相挺不是所謂的派系，下階段她要讓雲林加速前進。

民進黨籍林內鄉長張維崢表示，現任有執政優勢，但包袱也很重。張麗善出身張家班，張家長期掌握地方派系與資源，雖然有利於選舉，但也排擠其它派系的發展及生存空間，不少雲林政界人士也不希望張家長期獨霸。

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張維崢表示，張麗善執政只能說沒犯大錯，端不出亮眼的成績單，主要政策麥寮港商港化沒有下文；台西離島工業綠能專區被解編，不見後續發展，養殖戶叫苦，這些政策都禁不起選民檢驗。

林內農會總幹事黃國洲說，張麗善有現任優勢，但民進黨對手劉建國也很優秀，雙方勢均力敵，一切交給選民決定。

面對外界指張家是家族政治，張麗善表示，雲林縣民樸實，重情重義，哪些人服務做得好、對他們好，鄉親就會用誠摯的態度相挺，沒有所謂派系和地方勢力，她也沒有這樣的顧忌及包袱，因為她一直是全力以赴，擔任縣長後沒有一天休息，用一個護理人員的態度及熱忱服務來執政。

張：鄉親挺的不是派系

張麗善指出，現階段執政叫「雲林上場」、下個階段就是「雲林上場，加速前進」。面對民進黨提名的劉建國，會以「平常心」應戰。

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