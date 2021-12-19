核四不重啟 轉型價值極大化 王美花：將督導台電 並與地方溝通後續規劃

歷次全國性公投1至16案結果

2021/12/19 05:30

〔記者楊綿傑、林菁樺／台北報導〕四大公投落幕，「重啟核四」衝出最高的不同意票數，公投案最終未通過。原能會昨表示，尊重人民的選擇；經濟部長王美花也說，公投後將督導台電，針對核四轉型再利用會朝向價值極大化。

原能會：尊重人民選擇 持續監督台電

原能會指出，核四廠建廠執照已於去年十二月三十一日屆期，惟場址內仍有少數與核子保防、保安相關之物料、設備及組件，台電須依國際核子保防協定與國內相關法規妥善處理，原能會亦持續監督台電處理過程。

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王美花表示，核四後續處理，經濟部會督導台電朝價值極大化方向，也要跟地方溝通，進行後續規劃；此外，當初徵收核四是用蓋核能電廠的名義，台電首要有地目變更需面對。至於後續有關能源轉型政策，將持續進行跨部會討論，會朝淨零碳排努力。

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，核四是四案中不同意票最多的，顯見核廢料、地質等問題都受到大家重視，象徵台灣即將邁向非核家園，這是台灣社會共識，也應持續推動能源轉型。

環團：非核家園是共識 續推能源轉型

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，公投後將督促、監督政府，將核四計畫推向廢止方向，反核四已是跨黨派共識，朝野應該坐下來好好溝通，不要再固執己見。

媽媽監督核電廠秘書長楊順美說，核四不是解決能源問題的解方，反而是製造危險，現在可以終結所有核電的紛爭，一起討論包括高階核廢料如何處理。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍則舉台電資料，指太陽光電成本十年來下降了九十％，但反觀核電成本十年來上漲三十三％，大家應對能源轉型、發展再生能源有信心。

綠色和平呼籲政府，在投資再生能源以外，也需要盡快加強其他的政策，以解決台灣面對的缺電問題，包括投資節電技術、制定有效碳定價機制等。

四大公投落幕，「重啟核四」衝出最高的不同意票數，公投案最終未通過。（記者劉信德攝）

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