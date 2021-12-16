台南綠營公投宣講 路口、市場衝刺

市議員呂維胤（中）、蔡筱薇（右）和市議員擬參選人周嘉韋（左）昨天一早站路口拚公投，並出動吉祥物爭取過往民眾目光。（記者蔡文居攝）

2021/12/16 05:30

〔記者蔡文居、王姝琇／台南報導〕公投進入倒數，市議員與市議員擬參選人紛至路口宣講，呼籲台南鄉親投下「四個不同意」，選舉吉祥物吸睛，疾呼共同守護台灣，繼續進步。

籲投四個不同意 吉祥物助陣

民進黨南市議員呂維胤、蔡筱薇和北區中西區市議員擬參選人周嘉韋等人，昨天一早就到林森路和大同路交叉路口，並出動選舉吉祥物，宣傳「我們不同意核四重啟，因為要遠離核災」、「不同意三接遷移，因為天然氣發電減少空污」、「不同意美豬不能進口，因為台灣要和世界做朋友、做生意」、「不同意公投綁大選，因為不想開票開到半夜十二點」，投下「四個不同意」，支持政府穩健向前行。

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呂維胤說，本週六的公投，年滿十八歲以上的年輕首投族一定要出來投下四個不同意，讓台灣走出去、邁向國際。

昨日一早在東區、中西區和北區等地都能看見民進黨與台灣基進成員站在路口，或步行進入市場宣揚理念。台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，倒數關鍵時刻更應不分選區、不分顏色，共同努力為台灣做對的事情，呼籲蓋下公投「四個不同意」票。

投入民進黨內初選的林建南，日前舉辦「四個不同意，民主布袋戲」宣揚理念，加上站路口、在市場發傳單等已宣傳超過四十場次；他指出，公投案是國民黨意圖拖垮台灣經濟的策略，盼透過不斷的宣講，讓民眾了解「四個不同意，台灣才能更邁進」。

李宗霖對林建南的想法表達認同，認為公投案攸關台灣未來的經濟成長與民生的安定，藉由面對面，讓民眾感受到宣導人的誠意。

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