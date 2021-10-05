新聞分析》新人事 新方向？

國民黨主席當選人朱立倫今走馬上任。（資料照）

2021/10/05 05:30

記者林良昇／特稿

二○二○年六月十七日，在那個韓國瑜同年六月六日罷免投票後的第十一天，當時還只是「前主席」的朱立倫在臉書公開發出了「國民黨不能變成茶黨」的宣示，更標榜要「加速改革」、「撕掉親中賣台標籤」、「年輕人及社會主流價值」，讓人眼睛為之一亮。

在當時韓國瑜被高票罷免，國民黨深藍所標誌的「韓流」幻滅的時空背景，朱立倫敲響的警鐘，形同對「深藍」、「民粹」的正式宣戰。如今的朱主席掌握黨機器，一年多前的宣示與今日相比，更顯得意味深長。

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「茶黨」一詞源於一七七三年的美國波士頓茶葉事件，到了二○○九年，美國興起了茶黨運動，這個茶黨不是一個政黨，但組成份子主要是保守主義者和右翼激進主義者，要求當時歐巴馬政府降低稅收，反對政府赤字，採取極端保守的民粹主義。

茶黨一般被視為美國共和黨內部的極端派，朱立倫當時表達的，就是對國民黨會變成「國瑜黨」、遭極端綁架的憂慮，而在歷經上月的黨魁選舉後，這憂慮成為現實。統派學者張亞中獲得黨內超過三成的堅定支持，朱卻僅獲得四成五的慘勝。

不論朱、江，在黨魁選戰期間，都不敢正面面對這股黨內潛藏力量，只將矛頭對準張亞中，裝做不知國民黨內的這股力量，從來就不是可以用「韓粉」、「張粉」概括，壓下只是暫時，再有下一個韓國瑜、張亞中，這股海嘯將再度席捲國民黨。

時至今日，朱立倫已經不是當年的無事一身輕，昨更公布了新的國民黨人事布局，包含「朱系人馬」、「前朝舊臣」再加上一點「派系共治」的意味；而在黨內高達三成，被一年多前的朱立倫概括為「茶黨」的人馬，並沒有掌握「朱中央」的黨務大權。

這代表著朱主席要切割深藍嗎？看著朱這幾週來與北京的政治表態、對罷免案的積極參與、在國會的強力抗爭，可以知道答案並非如此。到目前為止，朱仍是踏上江主席的老路，選前高喊改革、改變，選後則往深藍、極端路線上拔腿狂奔，沒有減緩的跡象。

這終究是國民黨的路線選擇，沒有對錯；但張亞中選擇了誠實，至少言行一致。而所謂國民黨主流派甚至改革派，若非得要靈肉分離、心口不一繼續和稀泥，不敢舉起寶劍劈開布滿荊棘的道路，恐怕終將遍體鱗傷。

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