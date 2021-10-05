雜音聲中…朱公布黃健庭接黨秘書長

國民黨主席當選人朱立倫今走馬上任，昨公布新人事，即使黨內有雜音，但黨秘書長仍將由前台東縣長黃健庭接任。（資料照）

2021/10/05 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫今走馬上任，新人事布局昨天出爐，黨秘書長將由前台東縣長黃健庭接任，朱系人馬、在黨魁選舉期間擔任朱辦主任的江俊霆擔任黨主席辦公室主任及專任黨副秘書長，而年僅卅一歲的朱辦發言人凌濤也隨朱入主黨中央，擔任文傳會主委兼國民黨發言人。

朱立倫提前接任國民黨主席，今將到中央黨部參加交接典禮，前主席馬英九、吳敦義、洪秀柱預計出席。在前主席江啟臣與朱立倫交接印信後，朱立倫將召開上任後首場中常會。

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林祖嘉顧問兼大陸事務部主任

除江俊霆為專任副秘書長，包括國民黨立委林為洲、前立委李彥秀、前革實院長羅智強、立委謝衣鳯等也接任副秘書長。在其他黨務一級主管部分，雲林縣黨部主委許宇甄接任組發會主委，邱大展續任行管會主委，朱系立委林奕華接任革實院院長，退役二級上將季麟連接任黃復興黨部主委。

在對外事務部分，朱立倫延攬淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正擔任黨主席特別顧問兼國際事務部主任，政治大學經濟系教授林祖嘉為黨主席特別顧問兼大陸事務部主任。黃、林二人分別在扁政府與馬政府時期擔任過陸委會副主委。

不過，黃健庭曾差點成為蔡總統提名的監察院副院長，接任黨秘書長引起國民黨內熱議，國民黨立委許淑華前天在朱立倫的謝票之旅當場表達反對，稱黃是「黨性不堅的人」，希望朱立倫多考慮。

黨內人士坦言，國民黨內確實有對黃健庭不信任的聲音，許淑華是反映基層意見。江啟臣昨在廣播節目專訪時也提到，黨魁選舉後如何重新凝聚共識才是重點，新任黨主席要花點心思，要在沒有選舉時去做。

江：凝聚共識 新主席要花點心思

朱辦表示，黃健庭學經歷豐富，身段柔軟，面對接下來國民黨推動改革與戰鬥議程，可望強化黨政協調、連結社會各界，擴大國民黨支持板塊，有利黨務推動。

黃健庭指出，「改變國民黨」，讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是他接下秘書長的動力；這次主席選舉各方意見、各種批評都被聽見了，該是「捲起袖子」行動的時候了。

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